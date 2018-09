Burundi: Rapport de suivi périodique - avril-juin 2018

Le RPM est un rapport produit en collaboration avec les secteurs. Il présente les progrès réalisés à travers d’une analyse qualitative et quantitative des indicateurs de résultat du Burundi. Ceci est le deuxième rapport pour 2018. Il couvre la période d’avril à juin.

Le contexte

En 2018, une stratégie de réponse humanitaire pour le Burundi a été mise en place afin de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables dans le pays.

Afin de faire le suivi de sa mise en œuvre, chaque secteur a identifié des indicateurs de résultat ainsi que des cibles (désagrégées par genre) au niveau national et provincial.

Le rapport

Les sept secteurs opérationnels au niveau national (abris et articles non alimentaires, eau, hygiène et assainissement - EHA, éducation, nutrition, protection, santé et sécurité alimentaire) rapportent trimestriellement sur leurs réalisations au travers de l’outil de suivi du plan de réponse (RPM). Ce rapport présente, par secteur, les réalisations rapportées pour la période allant de d’avril à juin 2018 mais reprend aussi celles du premier trimestre et les réalisations globales. Il comporte une partie narrative et quantitative.

Chaque secteur est responsable de s’assurer de la qualité et validité des données rapportées.

Le pourcentage des réalisations pour les secteurs doit être considéré comme une estimation. Il a été calculé en prenant la moyenne géométrique par secteur des niveaux de réalisation de l’ensemble des indicateurs.

Le système de suivi du plan de réponse (RPM)

Le cadre stratégique est au cœur de tout plan de réponse humanitaire (HRP). Il fournit un cadre logique qui guide la mise en œuvre du HRP à la fois à un niveau stratégique (avec des objectifs stratégiques intersectoriels et des indicateurs de résultat clés) et à un niveau plus opérationnel (avec des objectifs de cluster et sectoriel, des activités et des indicateurs de résultat).

L’outil de planification et de suivi de la réponse (RPM) gère le suivi du cadre stratégique aux niveaux intra et intersectoriel, pour apporter un soutien aux processus de planification du Plan de réponse humanitaire et de suivi périodique qui ont lieu plusieurs fois par an.

A cet effet, l’outil fournit aux Équipes Humanitaires Pays un service essentiel pour soutenir le cycle de programme humanitaire, de la planification au suivi de la réponse.

RPM propose un processus en ligne, simple, avec des interfaces faciles d’utilisation qui permettent à OCHA et aux coordinateurs de secteur de gérer leur section dans le cadre stratégique.

Pour finir, il est important de noter que le niveau de financement par secteur reflète les informations enregistrées par les bailleurs de fonds ou les agences bénéficiaires à travers le service de suivi financier (ou le Financial Tracking Service, FTS) et couvre la période de janvier à juin 2018.