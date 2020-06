Burundi: Rapport de situation (du 12 juin 2020)

FAITS SAILLANTS

Mise à jour COVID-19

Les victimes de catastrophes naturelles ont besoin d’aide alimentaire

L’UNICEF apporte un soutien d’urgence à la communauté de Gatumba touchée par les inondations

L’UNICEF soutient la réponse nationale contre le COVID-19

La communication sur le changement de comportement : un levier dans la lutte contre la malnutrition

Contexte

Les 19 et 30 avril 2020, de fortes pluies ont fait déborder les rives de la rivière Rusizi dans la province de Bujumbura Rural, inondant plus de 7 000 foyers et affectant environ 50 000 personnes selon les chiffres du Gouvernement. La communauté humanitaire, en collaboration avec le gouvernement et le secteur privé, s’est rapidement mobilisée pour fournir une assistance aux plus touchés. Il s’agissait notamment de relocaliser les familles déplacées vers des sites d’abris temporaires, de distribuer de la nourriture et des articles non alimentaires, de fournir de l’eau, des installations sanitaires et des trousses d’hygiène, un soutien psychosocial, et plus encore. En avril, le Programme alimentaire mondial (PAM) au Burundi a fourni une aide alimentaire vitale à 1 804 familles qui ont perdu leurs biens pendant l’inondation. En outre, 9 070 personnes touchées ont reçu des rations alimentaires de 2 mois, soit 321 tonnes.

Les inondations ont détruit des milliers d’hectares de cultures prêtes à être récoltées (principalement des légumineuses et des céréales), privant les habitants de stocks alimentaires essentiels pour l’année à venir. Avec plus de 80 % de la population dépendante de l’agriculture de subsistance, les communautés déjà vulnérables subiront probablement une période difficile de soudure en raison de récoltes insuffisantes, ainsi que l’augmentation des prix sur le marché.

Au cours des trois derniers mois, les prix des produits alimentaires de base ont tendance à la hausse sur la plupart des marchés. Cependant, les prix des tubercules et des racines (principalement la patate douce et le manioc) restent constants. En janvier 2020, le prix du maïs, céréalier le plus consommé, a augmenté de 48 % par rapport à 2019 et de 20 % par rapport à la moyenne des 3 dernières années. Les précipitations excessives pourraient avoir un impact sur les récoltes pendant la saison de croissance 2020B (févr.-mars). Les prévisions indiquent également que le prix du maïs et des haricots pourrait continuer d’augmenter à mesure que les négociants tentent de préserver leurs récoltes en prévision de récoltes potentiellement mauvaises.

La pandémie de COVID-19 continue d’avoir des répercussions sur le secteur de la sécurité alimentaire. En raison de l’augmentation des prix et des délais d’approvisionnement. L’épidémie de criquet pèlerin dans la région de la Grande Corne de l’Afrique a également réduit les possibilités d’approvisionnement régional. Dans l’ensemble, un faible niveau de stocks dans tous les secteurs et le manque de financement limitent l’intervention humanitaire et limitent la capacité des partenaires humanitaires à réagir aux conséquences de ces catastrophes naturelles.

Des fonds supplémentaires d’urgence sont nécessaires pour assurer la capacité d’intervenir à la fois en cas d’urgence soudaine ainsi qu’aux besoins préexistants.