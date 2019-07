Burundi: Rapport de situation - 4 juil. 2019

FAITS SAILLANTS

La dernière Matrice de suivi des déplacements (DTM-urgences) de l'Organisation internationale pour les migrations (IOM) fait apparaître une diminution de 38 % du nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays en 2019, avec 115 708 personnes déplacées en mai, comparée à 187 026 PDI en mai 2018. En outre, le nombre de personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles entre janvier et mai 2019 a diminué à environ 89 000 personnes, contre environ 137 000 pendant la même période en 2018. Les catastrophes naturelles restent la principale cause des déplacements internes au Burundi, représentant plus de 70 % des déplacements en 2019 et 2018. Depuis le début de la saison des pluies, des vents violents, des tempêtes de grêle, des glissements de terrain et de fortes pluies ont entraîné la perte de récoltes agricoles et la destruction de maisons dans certaines régions du pays. Les zones touchées comprennent la ville de Bujumbura, et dans les provinces de Cibitoke et Bubanza. Par exemple, le 10 mars 2019, un glissement de terrain s'est produit le long de la rivière Kanyosha à Kinanira (commune de Muha), dans la ville de Bujumbura, après de fortes pluies en décembre 2018 et janvier 2019. L'incident a coupé une route pavée en deux et emporté une dizaine de maisons, une église et la plupart d'une école privée. Lorsque la rivière Kanyosha a débordé, un grand ravin (plus de 10m de profondeur) a été créé. Les familles vivant à proximité ont été obligées de partir et de se réfugier dans les maisons avoisinantes. Selon Céline, une résidente de la région qui a été témoin de l'événement, un glissement de terrain à plus petite échelle a commencé en janvier et s'est transformé en un grand ravin. Aucune perte humaine n'a été signalée, mais Céline a perdu tous ses biens, y compris l'équipement de cuisine et le mobilier. Sa famille emprunte maintenant un petit équipement aux voisins pour faire la cuisine. Ces familles demandent de l'aide pour reconstruire leurs maisons détruites. Les autorités ont commencé les travaux de réhabilitation de la route et les canalisations avant la prochaine saison des pluies.