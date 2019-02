Burundi : Rapport de situation - 22 Février 2019

KEY MESSAGES

Epidémie de choléra : 173 cas et 2 décès enregistrés

Plus de 10 000 personnes affectées par les catastrophes naturelles - Près de 13 000 personnes en situation de déplacement bénéficieront d’une assistance de l’OIM grâce aux fonds du CERF

Efforts de préparation contre la maladie à virus Ebola : le CERF alloue 10 millions de dollars aux pays de la sous-région dont 2,4 millions pour le Burundi

Etat des lieux sur la situation des ONG internationales après l’échéance de la période de suspension de trois mois

BACKGROUND

Epidémie de choléra : 173 cas et 2 décès enregistrés

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS) a déclaré l’épidémie de choléra au Burundi le 28 décembre 2018. Localisée dans un premier temps dans la province de Rumonge, au sud du pays, elle s’est étendue jusqu’à la province de Bujumbura Mairie, notamment dans les zones de Kinama et de Buterere. Au 3 février 2019, on dénombrait 173 cas et 2 décès au total (149 cas et 1 décès à Rumonge ; 24 cas et 1 décès à Bujumbura).

Les pluies torrentielles fréquentes - entraînant des inondations, puis conséquemment le débordement des latrines, des fosses septiques et des égouts - augmentent les risques de propagation de l’épidémie. Ce risque est par ailleurs exacerbé par le faible accès généralisé à l’eau potable et à l’assainissement dans le pays.

Le MSPLS, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les partenaires humanitaires coordonnent leurs actions pour contenir l’épidémie. En première ligne sur le terrain, les volontaires de la Croix-Rouge ont procédé, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), à la désinfection des zones inondées, à la distribution d’aquatabs auprès des ménages et à la sensibilisation sur les mesures d’hygiène à adopter. La prise en charge des patients malades a quant à elle été principalement assurée par Médecins Sans Frontières (MSF), dans les centres de traitement du choléra (CTC) respectifs de Bujumbura et de Rumonge. Aujourd’hui, le personnel de santé local a pris la relève grâce à une formation assurée par Infographie localisation de la province de MSF. Malgré le faible taux de létalité, significatif d’une bonne prise Rumonge au Sud Ouest en charge de l’épidémie, de nombreux défis persistent. Sur le plan logistique, le défaut de carburant est un frein à l’approvisionnement d’eau potable - via camions citernes - assurée par la Croix Rouge du Burundi. A cela s’ajoute les faibles stocks des partenaires humanitaires, le manque de personnel pour effectuer le suivi de l’épidémie, le manque de tests de diagnostic rapide et la difficulté de changer les pratiques sociales des populations qui, malgré les sensibilisations, continuent d’utiliser l’eau non-potable pour leurs usages domestiques. Par ailleurs, un autre défi de taille s’impose en amont : la réhabilitation des digues endommagées pour prévenir et réduire le risque d’inondations, sans oublier la restauration du réseau de distribution d’eau potable et des structures d’assainissement.