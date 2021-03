Burundi : Rapport de l'enquête des profilage — Gatumba, mars 2021

INTRODUCTION

En dates du 19 avril et 1 mai 2020, la province de Bujumbura Rural, commune de Mutimbuzi, zone de Gatumba a été touchée par de fortes inondations qui ont affecté plus de 45 000 personnes inclues 17 792 déplacés. Ces personnes déplacées ont été installées dans quatre sites temporaires (Kigaramango, Kinyinya II, Sobel (Maramvya) et Mafubo). Parmi ces ménages, certains ont reçu une assistance au retour et ont quitté le lieu de déplacement.

Dans le cadre de l’enquête de profilage, tous les ménages vivant dans les quatres sites ont été profilés. Un total de 2 741 ménages déplacés (6 947 personnes) ont été enquêtés.

Les avis exprimés dans ce rapport sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l’OIM, des donateurs et des partenaires. L’OIM croit profondément que la migration humaine et ordonnée est bénéfique pour les migrants et la société. En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale afin d’aider à résoudre les problèmes opérationnels que pose la migration ; de faire mieux comprendre quels en sont les enjeux ; d’encourager le développement économique et social grâce à la migration ; et de préserver la dignité humaine et le bien-être des migrants.

METHODOLOGIE

La collecte des données de l’enquête de profilage des ménages déplacés dans la zone de Gatumba été conduite du 8 au 18 décembre 2020 dans les sites de Kigaramango, Kinyinya II, Mafubo et Sobel par les partenaires (Croix Rouge du Burundi, les gestionnaires des sites, l’ONG Help-a-Child, les universités Espoir, Lumière et International Leadership University du Burundi) qui ont été formés sur la méthodologie de la Matrice de Suivi des Déplacements (DTM), la fixation des sites pour limiter les infiltrations et le questionnaire de collecte des données avec les tablettes. Cette collecte des données été supervisée par des staffs de l’OIM et le Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre.

L’entretien est effectué avec le chef de ménage. En absence du chef de ménage, le questionnaire est administré avec un autre membre adulte (plus de 18 ans) de la famille.

RESULTATS CLES DE L’ENQUETE

6 947 personnes (2 741 ménages) vivant dans les quatre sites ont été profilées : 3 211 personnes (1,311 ménages) à Kinyinya II, 2 005 personnes (762 ménages) à Kigaramango, 1 245 personnes (537 ménages) à Sobel et 486 personnes (131 ménages) à Mafubo.

92% des ménages vivant dans les sites ont rapporté avoir l’intention de quitter les lieux de déplacement.

Parmi eux 51% ont souhaité d’aller dans un autre lieu que le lieu d’origine, 44% ont souhaité de retourner sur leurs lieux d’origine et 5% n’ont pas encore décidé.

Concernant le type de logement avant le déplacement, 58% des ménages déplacés ont rapporté être locataires, 41% étaient propriétaires des parcelles/maisons et 1% étaient logés dans des hébergements gratuits.