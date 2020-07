Burundi : Rapport de l'enquête des intentions de retour — Gatumba, juillet 2020

INTRODUCTION

En date du 19 April et 1 Mai 2020, la province de Bujumbura Rural, commune de Mutimbuzi, zone de Gatumba a été touchée par des fortes inondations qui ont affecté plus de 45,000 personnes inclues 17,792 déplacés. Ces personnes déplacées sont installées dans quatre sites temporaires (Kigaramango, Kinyinya II, Sobel (Maramvya) et Mafubo). Dans le cadre des enquêtes sur les intentions de retour des ménages déplacés due aux inondations, 552 ménages déplacés ont été sélectionnés d’une façon aléatoire dans ces sites.

Les avis exprimés dans ce rapport sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l’OIM, des donateurs et des partenaires. L’OIM croit profondément que la migration humaine et ordonnée est bénéfique pour les migrants et la société. En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale afin d’aider à résoudre les problèmes opérationnels que pose la migration ; de faire mieux comprendre quels en sont les enjeux ; d’encourager le développement économique et social grâce à la migration ; et de préserver la dignité humaine et le bien-être des migrants.

RÉSULTATS CLÉS DE L’ENQUÊTE

56% de ménages enquêtés ont rapporté ne pas avoir l’intention de quitter les lieux de déplacement, la principale cause était l’inaccessibilité du lieu d’origine dû aux inondations.

44% de ménages enquêtés ont rapporté avoir l’intention de quitter les lieux de déplacement, les principales causes étaient le manque d’espace pour leurs familles et la recherche des moyens de subsistances.

69% de ménages font des visites sur les lieux d’origine, principalement pour vérifier l’état de leurs maisons.

Parmi les ménages qui ont indiqué avoir l’intention de quitter les lieux de déplacement, 64% ont rapporté ne pas pouvoir retourner sur lieu d’origine à causer des logements détruits et du quartier inondé.