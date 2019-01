Burundi — Rapport De Déplacement (Novembre 2018)

La Matrice de Suivi des Déplacements de l’OIM est un système mis en œuvre dans le but de capturer, analyser et disséminer des informations pour mieux comprendre les mouvements et les besoins des personnes déplacées internes (PDI) au Burundi.

Des volontaires de la Croix-Rouge du Burundi (CRB) consultent des informateurs clés qui ont des connaissances sur les tendances des déplacements et les besoins des communautés. Les informateurs clés sont des chefs de communautés, des représentants locaux du gouvernement ou des chefs religieux.

Les enquêteurs complètent deux types d’évaluations:

Les évaluations niveau commune fournissent des informations sur les tendances de déplacement dans toutes les 119 communes du Burundi.

Ces évaluations permettent d’obtenir des informations sur les périodes de déplacement, les provinces d’origine et les nouveaux phénomènes de déplacement.

Les évaluations niveau colline fournissent des informations sur les besoins humanitaires dans les cinq zones de déplacement (collines) hébergeant le plus grand nombre de personnes déplacées dans chaque commune.* Ces évaluations permettent d’obtenir des informations sur les profils démographiques et les vulnérabilités des populations déplacées ainsi que sur les besoins sectoriels.

*Les évaluations collines sont menées dans les cinq collines de chaque commune hébergeant le plus grand nombre de personnes déplacées. Six communes dans les provinces de Bujumbura Rural, Gitega, Karusi, Muyinga, Mwaro et Rutana ont treize collines qui n'hébergent pas de PDI. Par conséquent, les évaluations de 582 collines (20% des collines au Burundi) sont utilisées dans l'analyse présentée dans ce rapport.

Tous les rapports et les produits d’information de la DTM Burundi sont disponibles sur https://displacement.iom.int/burundi