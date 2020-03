Burundi : Plan de réponse humanitaire 2020

Aperçu du Plan de réponse

PERSONNES DANS LE BESOIN

1.74M

PERSONNES CIBLÉES

630k

FONDS REQUIS (USD)

114M

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

60

Au Burundi, malgré les efforts du Gouvernement et des partenaires humanitaires visant à améliorer les conditions de vie des populations, des poches de vulnérabilités aiguës persistent parallèlement aux besoins chroniques qui sous-tendent souvent les besoins humanitaires. Le Plan de réponse humanitaire (HRP) a pour objectif de répondre à ces besoins aigus tels qu’identifiés dans l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) 2020.

En collaboration avec les services techniques de l’Etat et les mécanismes communautaires, les acteurs humanitaires viseront à apporter une assistance conforme aux principes et standards humanitaires et de protection aux Burundais les plus vulnérables, parmi lesquels les personnes déplacées internes (PDI) et les rapatriés. Cette assistance couvrira toutes les 18 provinces du Burundi. Toutefois, en raison des vulnérabilités liées notamment à l’insécurité alimentaire et à la présence d’un nombre important de rapatriés et de déplacés internes, les provinces situées à l’est et au nord du pays seront priorisées dans le cadre de cette réponse.

Pour un budget total de $114 millions, la réponse visera à assister 630 000 personnes sur un total de 1,74 million d’individus dans le besoin. Afin d’assurer son efficacité, l’assistance s’effectuera à travers une approche multisectorielle en utilisant différentes modalités (nature ou transfert monétaire). Le plan fera l’objet d’un suivi régulier pour l’adapter quand nécessaire. Au-delà des catégories de populations définies comme les plus vulnérables dans le HNO (PDI, rapatriés et les autres catégories de la population affectées par les urgences), les acteurs humanitaires vont inclure, dans leurs programmes d’assistance, les communautés d’accueil, les personnes vivant avec un handicap, des enfants séparés et/ou non accompagnés et les ménages dirigés par les femmes.