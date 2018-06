Burundi: Humanitarian Snapshot (Au 14 juin 2018)

Le contexte humanitaire au Burundi s'est légèrement amélioré depuis le début de 2018 mais la situation reste cependant précaire notamment avec un niveau élevé de vulnérabilité. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire est passé de 2,6 millions en juillet 2017 à 1,67 million en avril 2018 (15% de la population). Des facteurs climatiques favorables et par conséquence une amélioration de l’accès à l’alimentation sont les principaux facteurs de cette amélioration. Les activités de reconstruction des maisons détruites par les aléas climatiques, une situation socio-politique plus calme et une bonne saison agricole 2018A expliquent la réduction de plus de 20% du nombre de personnes déplacées internes passant de 214 mille en avril 2017 à 169 mille un an plus tard. Cependant, les aléas climatiques lors de la dernière saison des pluies qui ont affectés près de 75 mille burundais continuent de provoquer des déplacements internes. La DTM estime que 75% de ces déplacements sont provoqués par des catastrophes naturelles. Près de 413 mille réfugiés burundais sont toujours enregistrés par le HCR dans la région. Mais la tendance est à la baisse depuis le début de l’année avec près de 27 mille d’entre eux qui sont revenus volontairement de la Tanzanie depuis septembre 2017. Selon la HCR le nombre total de rapatriés pourrait atteindre 72 mille d’ici la fin de l’année.