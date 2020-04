Burundi : Désastres Naturels - Flash Update No. 2 - 27 avril 2020

POINTS SAILLANTS

• La solidarité nationale se manifeste en faveur de 34 905 personnes qui ont été affectées par le débordement des eaux de la rivière Ruzizi dans 9 collines des zones de Gatumba et Rukaramu, dans la commune de Mutimbuzi (province de Bujumbura Rural)

• Les premiers 100 ménages installés sur le nouveau site officiel établi en faveur des personnes plus vulnérables victimes des débordements des eaux de la Ruzizi

• 9 944 élèves dont 4 738 filles n’ont pas repris l’école à la rentrée scolaire du 3e trimestre, leurs écoles étant inondées ou non fonctionnelles

APERCU DE LA SITUATION

• Une semaine après le début du débordement des eaux de la rivière de Ruzizi, la superficie inondée ne cesse d’augmenter mettant en danger plus de personnes. Ainsi, 4 855 nouvelles personnes ont dernièrement abandonné leurs habitations dû aux inondations des villages de Muyange, Rukaramu et Warubondo. En total, 6 981 ménages sont déplacés par les inondations.

• Après le don de 27 tonnes des vivres apporté par le Ministère des droits humains, des affaires sociales et du genre (MDHASG), le samedi 25 avril, le parti au pouvoir a remis un don des vivres et des non-vivres (médicaments, moustiquaires, etc.) aux personnes affectées de Gatumba.

• Les groupes sectoriels ont mené des évaluations approfondies des besoins. Ainsi, les acteurs de l’éducation, des abris et articles non alimentaires, et eau, hygiène et assainissement (EHA) ont retourné sur le terrain pour renforcer la collecte des données et peaufiner leur analyse. Entre temps, le niveau des eaux continue à monter et les maisons s’écroulent au fur de temps.

BESOINS

• Malgré l’identification d’un site de relogement temporaire (abris d'urgence, y compris les équipements EHA) par les autorités provinciales, son accès physique contraint les premiers occupants à s’approvisionner en eau à une longue distance.

• Par ailleurs, ce site d’une capacité limitée en termes de superficie accordée, n’est pas proche à aucun réseau de la REGIDESO. L’approvisionnement motorisé en eau reste la seule option.

• Sur les 14 écoles fondamentales que comptent les zones de Gatumba et de Rukaramu, 4 sont inondées et non fonctionnelles alors que les autres accueillent des personnes déplacées. Ceci perturbe la scolarité de plus de 9 944 élèves. Le placement d’élèves dans des écoles fonctionnelles est délicat faute de places, en particulier pour les élèves de la 9e.

• Des évaluations additionnelles menées par l’administration publique indiquent le passage de 6 010 ménages à 6 981 ménages, après l’intégration des déplacées en provenance des villages de Muyange, de Rukaramu et de Warubondo. Les acteurs humanitaires de la Croix Rouge du Burundi (CRB) et de l’Organisation Internationale de Migration (OIM) ont mené des activités de fixation pour identifier et enregistrer les sinistrés qui dormaient à la belle étoile.

• Malgré les apports des différentes communautés, les personnes sinistrées restent en besoin alimentaire. Ces besoins sont aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Cependant, ces personnes ont perdu leurs stocks et n’ont plus l’accès à leurs champs, parfois submergés par les eaux du Ruzizi.

• Les pluies continuent à tomber dans cette zone, aggravant la vulnérabilité des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des personnes à besoins spécifiques.

• La plupart d’objets ménagers ont été emportés ou détruits par les inondations. Les femmes et filles en âge de procréation ont indiqué des besoins criant des serviettes intimes et des kits de dignité.

• Enfin, l’encadrement des enfants ne cesse de poser des problèmes. En effet, les enfants passent leurs temps à nager dans les eaux stagnantes, souillées par le débordement des latrines.