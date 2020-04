Burundi COVID-19 Flash Update 28 Apr 2020: Au 25 avril 2020, 15 cas de COVID-19 sont confirmés au Burundi

Au 25 avril 2020, 15 cas de COVID-19 sont confirmés au Burundi Au 25 Avril 2020, 15 cas de COVID-19 ont été confirmés au Burundi par le Ministre de la santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Thadée Ndikumana. Deux des premières personnes infectées avaient séjourné au Rwanda et à Dubai, où des cas de COVID-19 ont été confirmés. La troisième personne a été contaminé par contact avec l'un des deux autres.

À ce jour, on un décès lié à cette pandémie. Les dix personnes infectées sont prises en charge dans un des locaux de l'hôpital Prince Louis Rwagasore et leur état est stable. Suite à cette situation, le Gouvernement mène des activités d'identification d'autres personnes ayant été en contact avec les personnes infectées et a pris certaines mesures afin de prévenir et limiter la propagation :

Mesure de mise en quarantaine de 14 jours à l’endroit de toute personne ayant transité dans des pays où les cas de covid-19 sont signalés

Le lavage des mains systématique et l’installation des kits de lavage des mains sur les lieux publics afin de se prévenir contre le COVID-19

Au 3 avril, le Ministère des Transports a prolongé la mesure de suspension des vols internationaux de deux semaines additionnelles, mais exception faite aux cargos, les vols-ambulances pour évacuations médicales, vols pour actions humanitaires et ceux diplomatiques.

Le MSPLS continue à effectuer des contrôles aux points d'entrée du pays, notamment en mesurant la température des voyageurs et en recueillant les antécédents de voyage, afin de détecter les cas suspects aux frontières terrestres avec la RDC, le Rwanda, la Tanzanie et à l'aéroport international Ndadaye Melchior de Bujumbura Le MSPLS a élaboré un plan de contingence et de réponse contre Covid-19 estimé à $27.8 Million.

L'OMS Burundi et les Agences des Nations Unies ont, quant à elles, estimé les besoins de financement à au moins 16 millions de dollars US pour accompagner et appuyer les efforts du Gouvernement du Burundi. En date du 03 avril, le Secrétaire Permanent du Ministère de la Santé publique, a procédé au lancement du Plan de Réponse devant les bailleurs et Agences des Nations Unies présents à Bujumbura.