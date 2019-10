Burundi — Cartographie de la mobilité des populations, septembre 2019

VUE D’ENSEMBLE ET TENDANCES

Ce Tableau de Bord offre une analyse des tendances de mobilité des populations observées au niveau de trois (3) points de suivi des flux établis à la frontière entre le Burundi et la République Démocratique du Congo (RDC) à Gatumba, Vugizo et Kagwema. Les observations ont été effectuées entre le 2 et le 30 Septembre 2019.

Pendant la période considérée, un total de 10 893 mouvements ont été observés par les enquêteurs à ces points. Cela représente une baisse de 18% par rapport au mois d’Août.

Environ 45% de tous les mouvements étaient sortants et 55% étaient entrants, avec la plupart des mouvements sortants allant vers la RDC (99%), et tous les mouvements entrants provenant de la RDC