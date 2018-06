Burundi : Bulletin Humanitaire | Publication 12 | Mai 2018

POINTS SAILLANTS

• Plus de 80 000 burundais affectés par les pluies diluviennes depuis janvier ;

• Malgré une bonne saison agricole 2018A, près de 1,7 million de burundais restent en insécurité alimentaire (IPC3, en crise) ;

• Entre janvier 2016 et mai 2018, la Hotline a reçu 7 370 appels.

CHIFFRES CLES

Pop. dans le besoin 3,6 millions

Population ciblée 2,4 millions

PDI 169 374

Réfugiés congolais 72 212

Réfugiés burundais 413 283

Pers. en insécurité alimentaire 1,7 million

FINANCEMENTS

141,8 millions requis pour le HRP 2018 (US$)

17,1 millions contributions dans le HRP

3,9 millions contributions hors HRP

Plus de 80 000 burundais affectés par les pluies diluviennes depuis janvier**

Selon la matrice de suivi des urgences de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 80 000 personnes, au niveau national, ont été affectées par les aléas climatiques entre janvier et mai 20181. Les récentes pluies d’avril et mai ont occasionnées d’importants dégâts sur diverses infrastructures telles que des habitations, écoles, digues et cultures, notamment dans les provinces de Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural,

Makamba, Bubanza, Rumonge et Rutana.

Une première assistance multisectorielle a été organisée début mai par le gouvernement du Burundi et la communauté humanitaire suite à deux missions d’évaluations des besoins à Butere (Bujumbura Mairie) et Gatumba (Bujumbura Rural) coordonnées par la Plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes et en collaboration avec la communauté humanitaire.

L’une des principales conséquences de ces inondations pour ces ménages vulnérables a été la perte de leur habitation ainsi que de leurs récoltes. La majorité de ces ménages a été relogé au sein de familles d’accueil2. Par manque de place dans les maisons d’accueil, les familles sont bien souvent séparées, notamment des enfants ce qui les expose à des risques de protection. Par ailleurs, les populations sont fortement exposées aux risques de maladies hydriques car leurs latrines ont pratiquement toutes été submergées par les eaux.