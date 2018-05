Burundi : Bulletin Humanitaire | Publication 10 | Février – Mars 2018

POINTS SAILLANTS

• Près de trois quarts des écoles publiques n’ont pas accès à l’eau potable

• Plus de 5 000 burundais déplacés internes ont bénéficié de solutions durables

• La peste des petits ruminants a causé la mort de 8 555 animaux de janvier à mi-mars 2018

CHIFFRES CLES

Pop. dans le besoin 3,6 millions H:0,85M F:0,88M E:1,87M Population

ciblée 2,4 millions H: 0,53MF: 0,55M E:1,28M

PDI 174,011 H: 79k F: 95k

Réfugiés congolais 71 694 H: n/a F: n/a

Réfugiés burundais 431 120 H: 219k F: 212k

Pers. en insécurité alimentaire 2,6 millions IPC 3 1,9 M IPC 4 0,7 M

FINANCEMENTS

141,8 millions requis pour le HRP 2018 (US$)

3,2 millions contributions dans le HRP

3,8 millions contributions hors HRP

Plus de 5 000 burundais déplacés internes ont bénéficié de solutions durables

Fin mars 2018, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) clôturait avec succès quatre camps de déplacés internes situés à Gatumba et Rumonge : Cashi,

Gitaza, Mushasha I et Mushasha II. Pendant deux ans, plus de 5 000 burundais y ont vécu, contraints de quitter leur foyer et leur activité génératrice de revenu suite aux inondations et glissements de terrains. Grâce au financement de l’Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (SIDA) et en partenariat avec le Gouvernement du Burundi et les antennes burundaise et luxembourgeoise de la Croix Rouge, l’OIM a pu fournir des abris à moyen et long terme à l’ensemble des déplacés internes.

L’assistance fournie pour aider les déplacés à quitter les camps a consisté à la construction d’abris semi-permanents et des aides à la location en fonction de la situation de chacun d’entre eux. Ceux qui louaient avant un logement ou étaient en mesure de fournir un titre foncier d’un terrain situé dans une zone non à risque de catastrophe naturelle, ont reçu une aide à la location. D’autres disposant d’un terrain sûr et approuvé ont reçu des abris de transition. Les autres familles ont été logées dans des abris de transition à Kigwena, sur des parcelles fournies par le Gouvernement burundais.

Les déplacés ont par ailleurs reçu un kit d’articles non alimentaires contenant des couvertures, des moustiquaires, des tapis de sol, du savon, un kit de cuisine, ainsi qu’un kit de dignité fourni par le Fond des Nations Unies pour la population (UNFPA).

L’OIM a également distribué des kits agricoles aux foyers recevant l’aide à la location à Gatumba et Rumonge. Ces outils les aideront à reprendre leur activité génératrice de revenu et encourageront leur autonomie financière une fois passés les six mois d’aide à la location.

La clôture des camps, suivie de l’accompagnement des déplacés internes dans la recherche de logements durables et la reprise de leurs activités génératrices de revenus illustrent le caractère résilient des actions entreprises par le Gouvernement du Burundi et la communauté humanitaire. Cependant, près de 170 000 personnes sont encore déplacées à l’intérieur du pays. Parmi elles, 70 pourcent se sont déplacées suite à des catastrophes naturelles, en grande partie dans les provinces de Bujumbura Mairie, Bubanza, Gitega, Cankuzo et Bujumbura Rural.