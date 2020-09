Burundi : Aperçu Humanitaire septembre 2020

COVID-191 | Depuis le 31 mars 2020, un total de 476 cas, dont décès, ont été confirmés. Bujumbura Mairie et Rural, ensemble, comptent 85% de cas du total. A ce jour, 28 817 tests ont été réalisés et 15 des 18 provinces ont signalé des cas positifs dont 304 depuis le début de la campagne de dépistage le 6 juillet.

Urgences sanitaires | Depuis janvier, les services compétents ont signalés 1 132 cas de rougeole principalement dans la province de Bujumbura Mairie, le centre de transit Cishemere et 2 camps de réfugiés à Ruyigi et Cankuzo provinces. Le nombre de cas de choléra a diminué de 87 en août à 10 en septembre.

Environ 4 500 cas d’une maladie de peau non identifiée consistant en des plaies ulcéreuses ont été signalés dans les provinces de Muyinga et Muramvya, avec plus de 3 100 cas depuis juin 2020.

Personnes déplacées internes (PDI) | La dernière DTM d’août 2020 a identifié 136 336 PDI au Burundi, comparé à 106 000 en août 2019. Les catastrophes naturelles représentent 83% des déplacements. Environ 28 000 et 29 000 de PDIs se trouvent respectivement dans les provinces de Bujumbura Mairie et Rural - en grande partie à cause des inondations provoquées par les pluies torrentielles de janvier à mai 2020 et le débordement des eaux de la rivière Rusizi à Gatumba.

Rapatriement | A la fin d’août, 12 430 burundais ont été aidés à rentrer volontairement au Burundi depuis février 2020, comparé à 19 653 dans la même période en 2019. Le rapatriement a été temporairement suspendu entre mai et juin en raison des élections. Au 31 août, le UNHCR enregistre 328 727 réfugiés burundais dans les pays voisins.

Réfugiés | A ce jour, 73 614 réfugiés et demandeurs d’asile vivent dans 5 camps de réfugiés et en milieux urbains.