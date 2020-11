Burundi : Aperçu Humanitaire - octobre 2020

COVID-191 | Au 31 octobre, 589 cas de COVID-19 ont été enregistrés au Burundi, dont 1 décès. Parmi ceux-ci, 518 cas (soit 88 %) sont signalés comme guéris. Il s'agit d'une augmentation de 17% des cas par rapport à septembre, dont les hommes représentent la majorité. La province de Bujumbura Mairie continue à enregistrer la majorité de cas (68%). Environ 19% de tous les tests effectués ont eu lieu en octobre 2020. La campagne de dépistage massif lancée par le gouvernement a été clôturée au 5 octobre.

Personnes déplacées internes (PDI) | Le DTM de septembre a identifié 127 832 PDIs, soit une diminution de 3% par rapport à août. Cette légère diminution de 3,504 PDIs est due au fait que 58% d’entre eux sont retournées dans leur communauté d’origine, 39% se sont intégrées dans des communautés au niveau local (les 3% restants sont à déterminé). Les principaux besoins des déplacés sont les abris et articles alimentaires et non alimentaires, ainsi que l’approvisionnement en eau et l’entretien des installations sanitaires.

Rapatriement | Au mois d’octobre 2020, 3 358 Burundais ont été volontairement rapatriés de la Tanzanie (1 952), du Rwanda (1 103) et de la République démocratique du Congo (303). Avec 5,934 retournés, septembre a été le mois ayant enregistré le plus de rapatriés en 2020.

Depuis 2017, l’Est du pays accueille la majorité de rapatriés (entre 10 000 et 25 000). Les besoins prédominants des rapatriés sont les articles ménagers, l’accès à la terre et le logement. Les statistiques du HCR montrent que 322 651 réfugiés burundais restent dans les pays voisins.

Réfugiés | Au 31 octobre, 78 869 réfugiés et demandeurs d'asile ont été enregistrés au Burundi, dont 60% dans 5 camps de réfugiés et 40% dans des zones urbaines, principalement à Bujumbura. Les principaux besoins des réfugiés sont les vivres et non vivres, les abris, et l’assistance médicale.