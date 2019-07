Burundi : Aperçu Humanitaire (Juin 2019)

Épidémies | Selon le suivi épidémiologique du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, cinq millions de cas de paludisme ont été enregistrés au cours des six premiers mois de l'année. Ça répresente une augmentation de 97 pour cent par rapport à la même période en 2018. À la 26e semaine, 34 districts sanitaires ont dépassé le seuil épidémique et 7 le seuil d'alerte. Le Ministère a enregistré aussi 245 cas de choléra depuis janvier, principalement dans la province de Bujumbura. Par ailleurs, avec la déclaration de l'épidémie d'MVE en RDC comme urgence sanitaire internationale, le Gouvernement du Burundi et ses partenaires intensifient leurs activités de préparation. Le Gouvernement prévoit de vacciner 6 000 agents de santé dans les semaines à venir. PDI | Selon le dernier DTM, il y a 116 000 personnes déplacées internes dans le pays, cella correspond à une réduction de 38 % par rapport à mai de l'année dernièr. Rapatriés | Entre janvier et juin, plus de 16 000 Burundais ont été rapatriés volontairement, principalement de la Tanzanie. Réfugiés | Ver la fin du mois juin 344 000 réfugiés burundais étaient enregistrés dans les pays voisins. Catastrophes naturelles | En juin, 806 personnes ont été touchées par des catastrophes naturelles, principalement à Bujumbura, à cause des pluies non saisonnières. Aucun cas de ce type n'a été enregistré au cours du mois juin de l'année dernière.