Burundi : Aperçu Humanitaire (Avril 2019)

Paludisme | Le nombre de districts sanitaires qui ont dépassé le seuil épidémique a augmenté et la tendance à la hausse va se maintenir selon l'OMS. A la semaine 18 (à partir du 29 avril), 13 districts sanitaires sont au-dessus du seuil d'alerte et 24 sont au-dessus du seuil épidémique. Le nombre de cas enregistrés depuis le début de l'année dépasse maintenant les deux millions et demi. Les rapatriés | Entre janvier et mars, plus de 5 000 burundais ont été rapatriés volontairement, principalement de Tanzanie. En outre, quatre personnes originaires de Zambie ont été rapatriées. Selon les chiffres de planification du UNHCR, on estime que 116 000 personnes seront rapatriées en 2019. Réfugiés | Depuis le début de cette année, 642 personnes en moyenne par mois continuent de chercher refuge dans les pays voisins. La Tanzanie accueille environ 192 000 réfugiés, le Rwanda 71 000, la RDC 43 000 et l'Ouganda 40 000. Au total, il y a maintenant 347 000 réfugiés dans les pays voisins. Catastrophes naturelles | Les vents violents et les pluies torrentielles d'avril ont entraîné une augmentation de six pour cent du nombre de personnes touchées par les catastrophes naturelles et une augmentation similaire du nombre de personnes déplacées.