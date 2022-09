Burundi : Analyse de la malnutrition aiguë de l’IPC, mars 2022 – février 2023 | Publié le 7 septembre 2022

Vue d’ensemble:

Sévère à quel point ? Combien ? : 48 Districts Sanitaires (DS) ont été analysés séparément. Pour la période de juin à septembre, l’ensemble des districts sont en situation nutritionnelle Acceptable (IPC phase 1). La situation nutritionnelle va connaitre une légère dégradation entre octobre 2022 et février 2023 avec plus de 20 districts qui vont basculer en situation d’Alerte (IPC phase 2). Au total, il est estimé que plus de 283 000 enfants âgés de 6 à 59 mois souffriront de malnutrition aigüe et auront besoin de traitement au niveau national (mars 2022 et février 2023). Ce chiffre est supérieur à celui de l’IPC malnutrition aiguë (MNA) 2021 qui était générer sur 31 districts sanitaires et 8 mois de l’année (ces chiffres ne sont pas comparable avec ceux de l’année précédente). En ce qui concerne les cas de Malnutrition aiguë sévère (MAS) qui s’élèvent à 59 000 sur la même période, ils demeurent nettement supérieurs à ceux de 2021. De plus, une estimation de 45 000 femmes enceintes et allaitantes (FEA) pourrait souffrirent de malnutrition aigüe.

Où et quand ? : Entre mars et mai 2022, 23 districts sanitaires étaient en situation nutritionnelle Acceptable (IPC Phase 1) notamment tous les districts sanitaires des provinces de Bujumbura, Bururi, Karuzi,

Rumongue et Rutana. 25 districts sanitaires étaient en situation d’Alerte (IPC Phase 2) notamment tous les districts sanitaires des provinces de Kirundo, Makamba, Muramvya, Ruyigi ainsi que plusieurs districts sanitaires des provinces de Gitega, Kayanza, Muyinga, Ngozi et un des districts sanitaires des provinces de Bubanza, Cankuzo,

Cibitoke, Mwaro et Bujumbura Mairie. Cependant, aucun des 48 districts sanitaires du pays n’était en situation Sérieuse (IPC Phase 3) ou en situation Critique et Extrêmement Critique (IPC Phase 4 et 5).

En situation de projetée 1 de juin à septembre 2022 la situation devrait montrer une amélioration avec tous les 48 districts sanitaires du pays qui se retrouveraient en situations Acceptable (IPC Phase 1).

En situation de projetée 2 d’octobre 2022 à février 2023 la situation devrait se redégrader pour 23 districts sanitaires qui basculeront en phase d’Alerte (IPC Phase 2) notamment tous les districts sanitaires des provinces de Kirundo, Makamba, Muramvya, Ruyigi ainsi que plusieurs districts sanitaires des provinces de Gitega, Kayanza,

Muyinga, Ngozi et un des districts sanitaires des provinces de Cankuzo, Mwaro et Bujumbura Mairie. 25 districts sanitaires resteront en phase Acceptable (IPC Phase 1) notamment tous les districts sanitaires des provinces de Bujumbura, Bururi, Karuzi, Rumongue,

Rutana, Bubanza et Cibitoke.