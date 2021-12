Burundi : Analyse de l’insécurité alimentaire aiguë et de la malnutrition aiguë de l’IPC, juin 2021 – mars 2022 Publié en décembre 2021

VUE D’ENSEMBLE

Combien et quand ? La période actuelle d’analyse de juin à septembre 2021 coïncide avec la période de récolte et post récolte marquée par une relative bonne disponibilité alimentaire : pour cette période, 1.058.000 personnes (soit 9% de la population) sont classées en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC), alors que 4.004.000 (34%) sont en phase de Stress (Phase 2 de l’IPC) et 6.656.000 (57% de la population) sont dans une situation de sécurité alimentaire (Phase 1 de l’IPC). Durant les deux périodes projetées (respectivement octobre à décembre 2021 et janvier à mars 2022), la population en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) et plus augmente, passant à 1.442.000 personnes (12% de la population totale) sur la première période de projection (période de soudure) avant de retomber à 1.059.000 personnes (9%) pour la deuxième période de projection (janvier – mars 2022) qui couvre la période de récolte de la saison 2022.

Où et qui ? L’analyse actuelle a classé toutes les Zones de Moyens d’Existence (ZME) en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC). Néanmoins, il existe quelques poches isolées fortement affectées par des inondations récurrentes suite à la montée des eaux sur le littoral du lac Tanganyika sans que cela n’influence toutefois la classification de l’ensemble de la zone : c’est par exemple le cas pour la ZME Plaine de l’Imbo. Les personnes en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) sont surtout celles affectées par les inondations et glissements de terrain à l’ouest, les personnes affectées par les séquelles du déficit hydrique survenu durant la première saison culturale, les personnes récemment retournées dans leurs zones d’origine qui n’ont pas encore recouvré leurs moyens d’existence ainsi que les ménages ayant des moyens d’existence fragiles et aujourd’hui affectés par l’impact de la pandémie de COVID-19. Bien que classées en situation de stress (Phase 2 de l’IPC), les zones des moyens d’existence des Dépressions du Nord, Dépressions de l’Est, les Plateaux Humides et Secs continuent d’enregistrer des proportions plus élevées des populations en crise comparées aux autres ZME.

Pourquoi ? Les aléas climatiques récurrents, les déplacements, l’intense flux de rapatriement et la pandémie de COVID-19 dans un contexte de faible résilience des populations sont les principaux facteurs à la base de l’insécurité alimentaire relevée par la présente analyse. Celle-ci montre en effet que la faible résilience liée aux problèmes structurels de pauvreté et de non-accès aux moyens d’existence solides et diversifiés contribue fortement à l’insécurité alimentaire constatée chez la majorité des ménages concernés. Les principaux chocs récents sont la persistance d’inondations (montée des eaux du lac Tanganyika et crues des cours d’eau) survenues sur le littoral du Lac Tanganyika - aujourd’hui sous assistance humanitaire (de Gatumba au Nord jusqu’à Nyanza Lac au Sud en passant par Rumonge) - depuis la fin de l’année 2020 ayant conduit aux déplacements et à la perte des moyens d’existence de milliers de ménages. Les séquelles du déficit hydrique survenu sur une partie de dépression du Nord durant la saison 2021A, de même que l’impact de la pandémie du COVID-19 sur les activités économiques en particulier dans les zones partageant des frontières avec les pays voisins, associée à la pression des retournés sont également des facteurs déterminants l’insécurité alimentaire dans certaines zones.