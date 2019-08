Burkina Faso: Rapport de situation - 22 août 2019

Faits saillants

Le Burkina Faso est confronté à une crise humanitaire sans précédent liée à une augmentation soudaine de violences.

1,5 million de personnes auront besoin d'assistance humanitaire.

Plus de 271 000 personnes ont été forcées de quitter leurs foyers, soit quatre fois plus depuis le début de l'année.

Plus de 95% de déplacés internes sont accueillis dans des communautés hôtes.

2024 écoles sont fermées, privant ainsi plus de 330 000 enfants d'éducation.

Contexte

DÉPLACEMENTS

Les attaques armées récurrentes et l'insécurité ont maintenant déplacé plus de 170 000 personnes, soit trois fois plus qu'en janvier 2019. Depuis le début de l'année, chaque mois, 20 000 personnes en moyenne ont fui leur domicile. On estime que le nombre de personnes déplacées dépassera les 200 000 avant la fin de l'année. Plus de 95 % des personnes déplacées ont cherché refuge dans d'autres communautés et villages et ont un besoin urgent d'abris, de nourriture, d'eau et de services de santé.

Lors d'une des dernières attaques à la fin avril, des milliers de personnes ont été forcées de fuir leurs villages dans les villes d'Arbinda et de Gorgadji, au nord du pays. Les personnes nouvellement déplacées ont cherché refuge dans les localités de Barsalogho, Dablo et Pensa dans les régions du Centre-Nord, qui accueillent actuellement plus de 16 000 personnes déplacées. Beaucoup de personnes déplacées sont traumatisées et ont peur de rentrer chez elles en raison de l'insécurité et des tensions interethniques qui y règnent.

Les autorités et les organisations humanitaires s'efforcent d'accroître l'aide aux personnes déplacées. Des efforts de secours sont en cours pour améliorer la fourniture de nourriture, d'eau, de services de santé et la protection des civils touchés contre les abus et les violations. Le Conseil national d'aide d'urgence et de réhabilitation (CONASUR) dirige les opérations d'aide gouvernementale avec le soutien des ONG et des agences d'aide des Nations unies.

Les tensions et l'insécurité persistent dans de nombreuses zones du pays. Beaucoup de personnes déplacées ont besoin d’un soutien psychosocial et craignent de retourner chez elles. Les autorités, les organisations d’aide et d’autres acteurs réfléchissent à des solutions pour réinstaller les personnes déplacées dans d’autres communautés, ainsi qu’à un règlement pacifique et durable des conflits pour leur permettre de rentrer chez elles.