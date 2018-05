Bujumbura Mairie: les déplacés du site de Kiyange assistés en kit de dignité

La Croix-Rouge du Burundi, en collaboration avec le FNUAP, a assisté en kit de dignité 542 femmes et filles en âge de procréer, soit de 16 à 55 ans. 616 enfants de 6 à 15 ans ont reçu, à leur tour, des biscuits. Ces femmes, filles et enfants sont des 65 ménages survivants des récentes inondations de Butere rassemblés dans le site de Kiyange. Chaque femme ou fille recevait un seau contenant un pagne, trois savons de lessive, une boite de crème pour le corps, 3 pièces de slip et un paquet de COTEX. Chaque enfant recevait un paquet de biscuit.

Cette assistance résulte d'un plaidoyer de la Croix-Rouge du Burundi auprès du FNUAP après l’identification des besoins effectué conjointement avec les leaders locaux. Les bénéficiaires, à travers leur chef de quartier, saluent l’initiative de la Croix-Rouge du Burundi et la réponse de FNUAP qui est venue en temps réel.

Cependant, les occupants du site de Kiyange font face à un manque de latrines pour parer aux maladies dues au manque d'hygiène. L'appui alimentaire reste également insuffisant comme l'a souligné le chef de quartier. Il demande la Croix-Rouge du Burundi et le FNUAP à continuer la mobilisation d'autres bienfaiteurs pour qu'ils puissent aider dans la réhabilitation des maisons détruites.