Assistance aux victimes des inondations de Buterere et Gatumba

En réponse aux dernières inondations qui ont sévi dans certaines localités de la zone de Gatumba en commune de Mutimbuzi dans la province de Bujumbura et en Mairie de Bujumbura dans la zone de Buterere, la Croix-Rouge du Burundi en partenariat avec le PAM a procédé en dates du 30 et 31 mai 2018 à la distribution de denrées alimentaires constituées de céréales, légumineuses, huiles et sels aux sites de transit de Gatumba et de Buterere.

Au total 4710 bénéficiaires dont 504 ménages de la zone de Gatumba et 438 ménages de la zone de Buterere ont reçu un ratio de 30 jours. Chaque ménage a bénéficié de 54 kg de céréales, 18 kg de légumineuses, 3,75kg d’huiles et 0,75kg de sel.

Rappelons que les habitants de la zone de Gatumba et de Buterere bénéficiaires de cette assistance sont les victimes des inondations survenues en dates du 29 avril et 02 mai suite à la rivière Mutimbuzi qui a dévié ainsi que les eaux de la rivière Rusizi qui ont débordés.

Ces rivières ont débordé à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues sur les collines surplombant la capitale Burundaise.