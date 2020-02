Aperçu Humanitaire (Février 2020)

Epidémies | En 2020, le nombre de cas de paludisme continue de baisser, avec 100 390 cas et 452 décès signalés depuis le 7 janvier. Des cas d'ulcères de la jambe continuent d'être signalés dans l'est et le nord-ouest du pays, dans les provinces de Muramvya, Mwaro et Muyinga. Au 13 février, le Ministère de la santé publique rapporte un total de 372 cas de rougeole dans la province de Bujumbura Rural, ainsi qu'au centre de transit Cishemere et dans trois camps de réfugiés dans les provinces de Cibitoke, Ruyigi et Cankuzo. Ces zones continuent d’être surveillées et des vaccinations sont effectuées, en particulier pour les enfants de moins de cinq ans.

Personnes Déplacés Internes | Selon le dernier DTM, le nombre de personnes déplacées a augmenté de 7% depuis décembre 2019, passant de 104 191 à 112 522, principalement en raison des catastrophes naturelles. Toutefois, le nombre de personnes déplacées a diminué de 16% en janvier 2020 en comparaison à janvier 2019.

Rapatriement | Le HCR et ses partenairesont repris le rapatriement volontaire des réfugiés burundais le 6 février. À ce jour, 814 Burundais ont été rapatriés volontairement de Tanzanie.

Réfugiés | Selon le HCR, il y a 168.038 réfugiés burundais en Tanzanie. Le Rwanda en accueille 73 327, la RDC 47 496, l'Ouganda 46 707.

Catastrophes Naturelles | Depuis le début de l'année, plus de 27 000 personnes ont été touchées par des catastrophes naturelles, dont 16 134 ont été déplacées, dans les provinces de Kirundo, Muyinga, Bujumbura Rural, Karusi et Rutana, causant des pertes en vies humaines, des mouvements de population et des dégâts matériels.