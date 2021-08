Alimentation saine et assainissement adéquats dans les communautés, pari de la CRB

L’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi que l’alimentation équilibrée sont, entre autres, domaines dans lesquels la Croix-Rouge du Burundi (CRB) intervient avec l’appui de ses partenaires.

Dans la Branche de Ruyigi, sur la colline de Nyamutobo, la CRB a aménagé, avec l’appui de la Croix-Rouge Norvégienne, une source d’eau avec une Ram-pompe qui refoule l’eau vers un réservoir qui est installé tout près des ménages. Selon le secrétaire provincial de la Croix-Rouge à Ruyigi, l’aménagement de cette source a été motivé par le manque d’eau potable et la longue distance pour le transport d’eau. Les personnes âgées peinaient à avoir de l’eau et les jeunes filles craignaient pour leur sécurité, tard dans la soirée. Avec l’aménagement de cette source, les bénéficiaires s’approvisionnent à tout moment. Ils ne perdent pas de temps et la propreté tant corporelle que vestimentaire et du milieu s’est améliorée. Les jeunes filles sont protégées des violences sexuelles et basées sur le genre.

Léa Nshimirimana, présidente de l’Unité Collinaire Rukaragata, remercie la Croix-Rouge du Burundi pour avoir pensé à alléger les tracasseries que subissait la population. Elle lance un appel vibrant aux bénéficiaires pour faire bon usage de ce trésor fort utile à la communauté. Pour ce qui est de l’assainissement, de la promotion de l’utilisation des latrines ECOSAN et de l’installation des réservoirs pour la collecte des eaux de pluie, le cas du Lycée Cibitoke en est la preuve : deux blocs de latrines l’un pour les garçons et l’autre pour les filles et un réservoir pour collecte d’eau ont été construits. Le Directeur de ce Lycée, Dunia MINANI souligne que depuis l’acquisition des infrastructures, la propreté au sein de l’établissement s’est améliorée.

A Ruyigi Comme à Cibitoke, la CRB appuie dans la nutrition à travers les Foyers d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN), des foyers animés par des mamans lumière. Dans la zone de Rugeregere de la Commune de Rugombo, le FARN a contribué à la réduction des maladies liées à la malnutrition comme en témoigne Nyabenda Calinie, Maman lumière dans cette localité. Avec l’Administration locale, un recensement est effectué à travers la communauté et les enfants suspects de malnutrition sont référés vers le FARN où ils sont pesés et pris en charge en cas de malnutrition modérée avérée. Sinon, si un enfant diagnostiqué d’une malnutrition aiguë, il est transféré aux structures de soin.

« Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas d’aliments à donner à leurs enfants mais c’est par ignorance », a confié, Laurent NTUYAHAGA chef de colline et ajoute que l’administration locale est satisfaite de l’apport des FARN dans la lutte contre la malnutrition. Equilibrer l’alimentation est désormais encré dans les habitudes de la population de la commune Rugombo en général et celle de Rugeregere en particulier. La preuve en est qu’ils ont aménagé des jardins de cuisine. Il faut noter que toutes ces réalisations ont été possible grâce, notamment, à l’appui de la Croix-Rouge Norvégienne