ACROFA : Des Échanges Sur La Bonne Gouvernance, La Redevabilité Mais Aussi Sur Le Changement Climatique

Après l’ouverture des activités de l’Assemblée Générale ordinaire de l’ACROFA, les participants à ces assises ont suivi différentes présentations. Professeur Siméon BARUMWETE en charge de l’intégrité au sein de la Croix-Rouge du Burundi a développé un thème en rapport avec la gouvernance et la redevabilité. Il a indiqué que la bonne gouvernance au sein d’une organisation l’instar d’une SN engendre le professionnalisme, la crédibilité et l’intégrité, la transparence où les autorités d’une organisation doivent rendre compte aux dirigés ou bénéficiaires et que ces derniers ont droit à l’information de la part des autorités d’une organisation. Pour illustrer cela il a dit : « Nous sommes dans une maison où ceux qui sont à l’extérieur peuvent voir ce qui se passent à l’intérieur ». L’autre thème développé est celui des activités menées vers la COP28. Dr Ramy, a indiqué que depuis la COP 27, une série d’activités ont été accomplies. C’est notamment la mise en place d’une stratégie qui met ensemble les Sociétés Nationales africaines et les gouvernements pour joindre leurs efforts pour la gestion des changement climatiques. Avec cette synergie, il sera facile de parler avec les communautés, leur partager les initiatives et ainsi agir pour les changements climatiques. Ainsi, il y aura un avantage d’apprendre des autres Sociétés Nationales par rapport aux systèmes d’alerte, réponses aux catastrophes et autres. Avant la tenue de la COP 28 la Fédération est en train de faire le ciblages les enfants à travers les écoles pour les enseigner sur la protection de l’environnement, agir sur les changements climatiques tout en priorisant les jeunes des communautés locales ; ce qui est une einitiative d’une plateforme d’apprentissage.