Accord de partenariat de 4 ans entre le CICR et la Croix-Rouge du Burundi

C’est dans le cadre du nouveau plan stratégique 2018-2021 qu’un accord de partenariat la CRB et le CICR a été signé ce mercredi 21 février 2018. Cet accord vise à consolider et à renforcer les programmes et les opérations conjointes au Burundi.

Tenant compte des politiques et stratégies pertinentes du Mouvement, en particulier la stratégie 2020 de la Fédération, cet accord de coopération se focalisera sur pas mal de domaines. Il s'agit notamment de Gestion des Urgences, Communication, OD et Diplomatie Humanitaire, Santé communautaire, Hotline, les services sociaux et le service Rétablissement des Liens Familiaux.

Après la cérémonie de signature, Monsieur Philippe Beauverd, Chef de délégation du CICR au Burundi a salué le bon partenariat que le CICR entretien avec la Société Nationale. Côté Croix-Rouge du Burundi, le document d'accord a été signé par Alexis MANIRAKIZA, Secrétaire Général, ad intérim, accompagné du Directeur des Programmes, Vénérand NZIGAMASABO.