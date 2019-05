Accès À L’information Par Les Communautés, Une Des Préoccupations De La Branche De Kirundo

L’accès à l’information en temps réel est l’un des défis que font faces les communautés de la province de Kirundo. Le cinéma mobile est l’un des canaux de communication utilisés pour aider les communautés à avoir de l’information sur différentes thématiques en rapport avec la santé communautaire. La Branche fait recours à cet outil didactique surtout lors des sensibilisations sur la lutte contre le paludisme, le VIH/Sida, la tuberculose. Il est également utilisé lors des campagnes de mobilisation sociale sur la lutte contre les Violences Sexuelles et Basées sur le Genre et les mauvaises pratiques liées à l’hygiène et assainissement. En plus des prix habituels composés surtout de savons et moustiquaires, la Branche a actuellement opté d’inclure les postes de radio comme prix offerts à celui qui donne une bonne réponse lors de ces séances de cinéma mobile. » L’information sur le changement de comportement relayée à travers la radio atteint beaucoup de gens grâce à l’existence d’au moins un poste de radio dans une communauté. Nous l’avons décidé ainsi parce que nous sommes conscients que l’information donnée à temps sauve des vies, » indique Vénérand Ndikumana, Secrétaire Provincial de la Branche de Kirundo.

Jeanine Ntirandekura, un membre de la communauté qui a déjà gagné le poste de radio se dit engagée à aider ses voisins en vulgarisant les nouvelles qu’elle recevra à travers ce poste de radio. « Nous avons l’habitude de recevoir des informations relayées de bouche à oreille, cette fois ci, j’aurais une source très sûre. Je ferai alors de mon mieux pour partager toute information utile pour que nous renforcions ensemble notre capacité de résilience »

Les communautés saluent cette approche de cinéma mobile qui les aide à se mirer. De sa part, l’administration à la base, indique que la nouvelle approche d’octroi des postes de radio comme prix aux meilleurs répondant contribuera davantage au développement du pays.