Vulnérabilités au COVID-19 et impact des mesures préventives : Burkina Faso Région du Centre-Nord, ville de Kaya - Fiche d’information (Mai 2020)

Contexte

Depuis le début de l’année 2019, une intensification des attaques dans les villages du Nord et de l’Est du Burkina Faso a provoqué une augmentation rapide du nombre de personnes déplacées internes (PDI). Celles-ci se déplacent suite à des attaques mais aussi de façon préventive vers des villages considérés plus sûrs au sein de leur région, vers des chef-lieux de communes ou encore vers des lieux urbains. Ainsi, parmi les quelques 848 000 PDI recensées au Burkina Faso en date du 22 avril 2020, 80 723 étaient déplacées dans la commune de Kaya.1 Depuis mars 2020, des cas de la maladie coronavirus (COVID-19) ont été recensés au Burkina Faso.2 Au 31 mai 2020, 884 cas avaient été enregistrés.2 Bien qu’aucun de ces cas n’a été recensé à Kaya, la crise humanitaire, les mouvements de population et le surpeuplement des logements accroîssent la vulnérabilité des populations face au COVID-19.

Suite à l’apparition des premiers cas à Ouagadougou, les autorités burkinabées ont rapidement mis en place des campagnes de sensibilisation et d’information ainsi que des mesures visant à limiter la propagation du virus. Afin de mesurer la portée des campagnes de sensibilisation ainsi que l’impact des mesures de prévention telles que les restrictions de mouvements transfrontaliers, la mise en quarantaine des villes comptant des cas ou encore la fermeture des écoles, REACH a entrepris une évaluation auprès des ménages non déplacés et déplacés de la ville de Kaya. La collecte de données a eu lieu entre le 13 et le 20 mai 2020 suivant un échantillonage aléatoire simple stratifié par statut de déplacement (ménages déplacés et ménages non déplacés) avec un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 10% par strate. Au total, 116 ménages déplacés et 181 ménages non déplacés ont participé à l’évaluation.

Ce rapport présente les résultats de cette évaluation. Les résultats sont systématiquement présentés séparément pour les ménages PDI et les ménages non déplacés afin de permettre une comparaison des deux situations. Certains ménages rapportant que leur situation correspondait à un autre statut de déplacement ont été enquêtés (3 ménages retournés et 2 ménages rapatriés), en revanche l’échantillon est trop minime pour rapporter les résultats dans ce rapport