Vulnérabilité face à la sécheresse Région du Nord, Burkina Faso - Suivi de la situation humanitaire dans la zone des trois frontières, HSM 2021

Contexte & méthodologie

Depuis le début de la crise sécuritaire au Mali en 2012, la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est caractérisée par un climat d’insécurité du fait de la présence de groupes armés, la criminalité et la montée de tensions entre les communautés. L’accès aux populations affectées est limité dans certaines localités en raison de la situation sécuritaire, du mauvais état des infrastructures et des conditions géographiques difficiles. Afin de pallier au manque d’information sur ces localités, REACH, en collaboration avec les clusters et les groupes de travail humanitaires, a mis sur pied un suivi mensuel de la situation humanitaire dans les départements situés dans la zone frontalière1 . Ce suivi a pour objectif de donner un aperçu de la sévérité des besoins multisectoriels entre les zones géographiques et de leur évolution. Cette fiche d’information a notamment pour objectif d’étudier plus spécifiquement la vulnérabilité liée aux poches de sécheresse dans la région du Nord du Burkina Faso. L’ensemble des produits liés à cette évaluation sont disponibles sur le Centre de Ressources de REACH.

La méthodologie employée par REACH afin de collecter des informations dans la zone Trois Frontières est la méthodologie dite “Zone de Connaissance / Area of Knowledge”. Cette méthodologie a pour objectif de collecter, d’analyser et de partager des informations actualisées concernant les besoins humanitaires dans l’ensemble de la région, y compris dans les zones difficilement accessibles. Les informations collectées concernent les besoins humanitaires multisectoriels, l’accessibilité des services de base et les dynamiques de déplacement. Les données ont été collectées au niveau des localités, à travers des entretiens avec des informateurs clés (IC), et agrégées au niveau de la localité, de la province et de la région. Un second volet a permis, au travers de groupes de discussion ou d’entretiens semi-directifs, de collecter des informations qualitatives sur une thématique spécifique choisie selon l’évolution du contexte et des besoins en informations rapportés par la communauté humanitaire.

Cette fiche d’information présente les résultats d’une collecte de données quantitatives couvrant la région du Nord (Bukina Faso) ayant eu lieu entre le 8 et le 29 septembre 2021 et une collecte de données qualitative à travers un groupe d’entretien réalisé le 28 Octobre 2021. La collecte de données quantitative a concerné 211 IC et 191 localités ont été évaluées.

Sauf indication contraire, les réponses apportées par les IC se réfèrent à la majorité de la population de la localité dans une période de trente jours précédant l’entretien avec l’IC. L’unité d’analyse est la localité, et les résultats sont à lire en « % de localités ». La couverture actuelle de l’évaluation est limitée, et les résultats présentés ci-dessous doivent être considérés comme indicatifs.