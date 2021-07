Évaluation rapide sur les moyens de subsistance - Province du Boulkiemdé, région Centre-Ouest, Burkina Faso (Février 2021)

Contexte

Depuis le début 2019, une intensification des attaques des groupes armés dans les villages de plusieurs zones du Burkina Faso a provoqué une détérioration des conditions sécuritaires et une dégradation du tissu économique et des moyens de subsistance des populations vivant dans ces zones. En résulte une augmentation rapide du nombre de personnes déplacées internes (PDI). Ainsi, on dénombrait 1 218 754 PDI au Burkina Faso en avril 2021. La crise sécuritaire ne concerne néanmoins pas directement la région du Centre-Ouest, jusqu’ici largement épargnée par les violences contre les civils et les institutions étatiques.

La région du Centre-Ouest est cependant une zone affectée depuis plusieurs années par d’autres problématiques, incluant certains aléas climatiques ainsi qu’un appauvrissement progressif des sols. Du fait de ces aléas, entre autres, la région enregistre des taux de malnutrition aigue globale (MAG) préoccupants. La plus récente enquête SMART à l’échelle nationale (2020) a permis d’y identifier des taux de MAG parmi les plus élevés dans le pays, particulièrement dans les provinces de Ziro (11.8%) et Boulkiemdé (10.3%). Dans ce contexte, REACH a planifié une évaluation avec pour but de renseigner la situation actuelle et les besoins des populations en matière de moyens de subsistance ainsi que les expériences vis-à-vis de l’assistance humanitaire reçue. Les résultats de cette évaluation sont indicatifs.

Méthodologie

La collecte de données s’est déroulée du 17 au 22 février 2021. L’évaluation a adopté une approche quantitative basée sur des entretiens directs dans l’ensemble des communes de la province de Boulkiemde, auprès d’informateurs clés (IC). En complément, des entretiens d’IC à distance ont été réalisés via des échanges téléphoniques. Un formulaire structuré a été utilisé dans les deux cas, et l’application KoboCollect a permis de centraliser les formulaires. La collecte de données a permis d’interroger 125 IC dans 99 localités au total. Plusieurs IC ayant été interrogés par localité, les données ont ensuite été agrégées via un script R. Les résultats quantitatifs IC présentés sont donc indicatifs au niveau d’une localité.

Un volet qualitatif a également été mis en œuvre afin d’informer sur les tendances observées et les principaux chocs rencontrés par les populations travaillant dans quatre secteurs : l’agriculture, l’élevage, le commerce et l’orpaillage. D’une part, deux groupes de discussions (PDI et non déplacés) ont été organisés à Gayéri afin d’identifier les conséquences de l’insécurité dans la zone sur les populations et leurs moyens de subsistance. En outre, trois entretiens semi structurés avec des IC travaillant dans les domaines précédemment cités ont été menés par REACH au niveau de la commune de Koudougou. Les résultats obtenus ont été analysés via une grille de saturation. Celle-ci est disponible sur le REACH Resource Centre.