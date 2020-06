Évaluation des besoins multisectoriels et cartographie des infrastructures - Ville de Kaya, région Centre-Nord, Février 2020

Aperçu

Depuis le début 2019, une intensification des attaques dans les villages du Nord et de l'Est du Burkina Faso a provoqué une augmentation rapide du nombre de personnes déplacées internes (PDI).1 Celles-ci se déplacent à la fois suite à des attaques et de façon préventive vers des villages considérés plus sûrs dans leur région, des chef-lieux de communes ou encore des lieux urbains. Ainsi, parmi les presque 766 000 PDI recensés au Burkina Faso en date du 29 février 2020, 80 820 étaient déplacées dans la commune de Kaya.2 Dans le but de soutenir la planification humanitaire et la fourniture de services pour les personnes établies dans la localité urbaine de Kaya, REACH a entrepris une évaluation à deux volets comprenant une cartographie rapide des services de base et une évaluation rapide des besoins multisectoriels dans les différent secteurs. L'activité de cartographie a eu lieu du 10 au 14 février et avait pour objectif spécifique d'identifier les coordonnées GPS et la fonctionnalité des points d'eau, écoles, marchés et centres de santé. Le résultat se trouve en dernière page de ce rapport.

La collecte de données multisectorielles a eu lieu du 17 février au 21 février via Kobo et visait pour sa part à identifier les besoins les plus aigus, les difficultés et vulnérabilités spécifiques dans les sept secteurs de la ville de Kaya. La méthodologie employée pour cette évaluation est une approche mixte composée d’outils de collecte de données quantitatifs (un outil structuré) et d’outils qualitatifs (groupes de discussion).

Deux questionnaires différents ont été soumis à des informateurs-clés (IC) dépendamment de leur statut de déplacement, afin de mieux comprendre la situation des besoins et la perception de la tendance en matière d'accès à des services parmi les personnes déplacées mais également parmi les personnes qui font partie de la communauté hôte. Les questionnaires couvraient des indicateurs similaires, mais le premier demandait aux IC déplacés de se prononcer sur la situation de la majorité des personnes déplacées dans le secteur, et le second demandait aux IC de la communauté hôte (CH) de se prononcer sur la situation de la majorité des personnes de la communauté hôte dans le secteur.

Les résultats doivent être considérés comme étant indicatifs seulement.