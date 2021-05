Évaluation conjointe des besoins en matière d’éducation, Du 26 août au 8 septembre 2020

Résumé analytique

Introduction:

L'évaluation conjointe des besoins en éducation (joint education needs assessment - JENA en anglais1 ) correspond à la collecte et l’analyse complètes des données faites de manière participative sur la situation de l'éducation des enfants d’âge scolaire non scolarisés ou déscolarisés suite à la crise humanitaire dans les cinq régions à forts défis sécuritaire et sanitaire au Burkina Faso en 2020. La JENA a été menée sous la supervision des Cluster Education national et global (Global Education Cluster - GEC en anglais) ; elle a été mise en œuvre et coordonnée directement par l'Unité de Gestion de l'Information des deux Clusters avec la coopération de neuf membres du Cluster Education national réunis au sein du « groupe de travail technique sur l’évaluation de besoins » (GTTE); ils sont essentiellement des organisations non gouvernementales nationales et internationales actives au Burkina (CDC, Enfants du Monde, PLAN INTERNATIONAL, SAVE THE CHILDREN, EDUCO et NRC) en plus du Secrétariat Technique de l’Education en Situations d’Urgence (ST-ESU) du Ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN) et de l’UNICEF.