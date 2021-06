UNHCR Burkina Faso Profil du Camp de Goudoubo (31 mai 2021)

Contexte

Le camp de Goudoubo est situé à environ 15 km de la ville de Dori sur l’axe Dori – Gorom-Gorom. Il a été ouvert depuis le 18 octobre 2012 à la suite du conflit armé au Nord-Mali qui a engendré un afflux massif de réfugiés vers le Burkina Faso. Après les opérations de relocalisation des réfugiés de Mentao et de certains hors camp de l’Oudalan en février 2021 et ceux de Dori en décembre 2020, les activités de consolidation du camp de Goudoubo se poursuivent. Cependant, le 30 avril et le 19 mai 2021 deux graves incidents sécuritaires visant directement un véhicule du partenaire CSSI et du HCR se sont produits successivement sur la route menant au camp de Goudoubo. Dans ce contexte de grande insécurité, la mise en œuvre des activités par le HCR et ses partenaires en faveur des réfugiés et de la communauté hôte devient de plus en plus difficile. Mais, dans l’espoir que la situation s’améliore, le HCR Dori en collaboration avec les différents partenaires et l’appui du Branch office, est en train de développer de nouvelles stratégies basées sur le renforcement de la participation communautaire pour continuer à délivrer son mandat de protection et de recherche de solutions durables. En effet, compte tenue de l’instabilité socio-politique au Mali et ses corolaires d’incidents sécuritaires et de violations des droits de l’Homme, nous continuons à recevoir au niveau du camp de nombreuses personnes à besoin de protection internationale. Ainsi d’Avril au 30 mai 2021 la CONAREF a enregistré 907 demandeurs d’asile au camp de Goudoubo et ce, malgré la fermeture officielle des frontières à cause de la crise sanitaire à covid 19.