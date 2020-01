Magré les eorts du Gouvernement Burkinabé, la situation sécuritaire au Burkina Faso continue de se détérorier depuis 2016 et reste principalement caracterisée par des attaques des groupes armés non étatiques contre des populations civiles et les symboles de l’Etat. Depuis janvier 2019, le déplacement interne des populations a exponentiellement accru. Le Burkina Faso accueille aussi des réfugiés principalement maliens.