UNHCR Burkina Faso : Aperçu de la réponse apportée par l'UNHCR pour la protection des personnes à risque d'apatridie - Au 30 août 2019

Le Burkina Faso a, à travers la ratification de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et celle de1961 relative à la réduction des cas d’apatridie, montré son engagement dans la lutte contre le phénomène de l’apatridie et dans la protection des apatrides. Le Burkina Faso a décidé de se doter d’un Plan d’action national de lutte contre l’apatridie (PANA/BF) pour la période 2017-2024. En 2018, l’UNHCR a appuyé le Gouvernement du Burkina Faso a mené une étude préliminaire sur les risques d’apatridie dans 5 régions qui a révélé qu’environ 10.30% des populations enquêtées sont à risque d’apatridie ». Ce taux, appliqué à l’ensemble des régions, avec la projection démographique faite par l’Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD-2018), donne un nombre élevé de personnes à risque d’apatridie. Toutefois, le défi majeur reste la méconnaissance des conséquences de manque de document d’identité.