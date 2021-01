UNHAS Burkina Faso : Procédures Administratives et Opérationnelles Standard (SAOP)

1. INTRODUCTION

1.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

L'aviation joue un rôle important dans les opérations humanitaires à travers le monde, en particulier dans les pays où le transport terrestre est difficile ou impossible en raison de l'insécurité, des infrastructures endommagées ou inadéquates et des conditions climatiques difficiles.

L’aviation permet le transport de travailleurs humanitaires et de cargaisons humanitaires vers les communautés situées dans certains des endroits les plus inaccessibles du monde.

Lors de la cinquième session du Comité de haut niveau sur la gestion des Nations Unies (HLCM), tenue à New York du 12 au 13 juin 2003, le Programme alimentaire mondial (PAM) a accepté la demande du Comité de prendre la responsabilité de la gestion des services de transport aérien pour les Agences des Nations Unies et ONG impliquées dans des activités humanitaires et « autres » non directement ou spécifiquement pour le maintien de la paix. Ainsi, à compter de janvier 2004, le PAM est devenu l'organe directeur du Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) nouvellement créé.

L'exploitation des aéronefs de toute nature est une opération coûteuse et potentiellement dangereuse, et il est essentiel qu'elle soit menée de manière sûre et rentable. UNHAS fonde ses règles et procédures, ses critères de qualification du personnel et ses procédures d'affrètement d'aéronefs sur les normes aéronautiques applicables au transport aérien du maintien de la paix et des opérations humanitaires (UN AVSTADS). Les UNAVSTADS ont été élaborés par le Département des opérations de maintien de la paix / Département de l’appui aux missions et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) avec l'assistance de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Opérer conformément à ces normes ne diminue pas la capacité de UNHAS à réagir de manière flexible dans des contextes difficiles, comme un conflit ou une catastrophe, les exigences opérationnelles et les priorités changent invariablement au fil du temps et la réponse opérationnelle doit s'adapter en conséquence. Les opérations aériennes sont intrinsèquement flexibles et peuvent être rapidement adaptées pour répondre à ces nouvelles situations et exigences. La structure opérationnelle et ces procédures doivent également rester flexibles et adaptées aux besoins nouveaux et / ou modifiés. À cette fin, ces procédures resteront constamment révisées et sujettes à des modifications si nécessaire.

UNHAS reçoit un appui permanent du PAM Aviation dans les domaines du recrutement du personnel, de la gestion des fonds, de la passation de marchés d'aéronefs et de la gestion de la flotte, des évaluations internes de l'assurance qualité, des conseils relatifs à la sécurité et de la formation aéronautique.

1.2 CONCEPT DE FONCTIONNEMENT UNHAS

Au cours des dernières années, le Burkina Faso a été confronté à la présence de groupes armés, l'insécurité augmentant considérablement depuis 2018. La situation sécuritaire s'est encore dégradée, entraînant une augmentation substantielle des déplacements internes et aggravant l'accès limité aux services de base dans un contexte de l'extrême pauvreté. Les tensions dans le pays sont également de plus en plus liées aux acteurs extérieurs dans un contexte de dynamique régionale explosive. Le nombre de personnes nécessitant une assistance est actuellement estimé à 3,5 millions.

Dans ce contexte, étant donné que l'accès humanitaire aux populations ayant besoin d'assistance s'est de plus en plus réduit au cours des deux dernières années, et compte tenu de l'évolution rapide de la situation dans le pays, l'UNHAS a été officiellement lancé en novembre 2020 pour permettre l'accès aux zones les plus isolées du pays grâce à un service aérien sûr, efficace et efficient pour l'ensemble de la communauté humanitaire. Conformément à la demande de du communauté humanitaire, il a été décidé de déployer un hélicoptère, permettant une plus grande flexibilité opérationnelle et un meilleur accès pendant la saison des pluies par rapport à un avion à voilure fixe ou au transport routier. Un hélicoptère de type Mi-8 MTV, avec une capacité jusqu'à 20 sièges ou 3 MT de chargement, a été déployé en août 2020.

1.3 ADMINISTRATION DU SAOP

Ce SAOP a été produit par le Chief Air Transport Officer (CATO) de UNHAS Burkina Faso en utilisant le modèle approuvé par le PAM Aviation. Le CATO UNHAS est responsable du contenu et de la mise à jour du SAOP.

Des copies électroniques de ce document seront partagées avec le personnel compétent d’UNHAS, avec les chefs de mission des utilisateurs, avec le directeur de pays du PAM (CD) et avec PAM Aviation.

Une copie électronique des sections du SAOP qui sont pertinentes pour les clients sera partagée avec les organisations utilisateurs enregistrées auprès de l'UNHAS .

Le contenu du SAOP est obligatoire et applicable à tout le personnel d’UNHAS, aux opérateurs sous contrat et aux passagers UNHAS.