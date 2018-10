UNDSS: Le SITREP de la Semaine 2 - 9 Octobre 2018

Nuit du 03 au 04 octobre 2018 aux environs de 20 heures 50 minutes, attaque du poste gendarmerie de Inata par des hommes armés venus de différents horizons qui ont encerclé tout le site et mener l’attaque à bord deux (02) véhicules et nombreux engins à deux roues.

Bilan : Coté FDS un (01) gendarme tué et un (01) blessé. Dégâts matériels importants : 05 véhicules de la mine incendiés dont une en bon état de fonctionnement et deux (02) dortoirs du personnel civil visités et divers effets emportés. Riposte aérienne de la force Barkhane a permis de neutraliser une dizaine d’assaillants sans précision et dix motos calcinées.