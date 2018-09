UNDSS: Le SITREP de la Semaine 18 - 25 Septembre 2018

21 09 2018 aux environs de 10h, six (06) individus armés motorisés non identifiés ont attaqué la caisse des producteurs du Burkina (CPB) de Boura, localité située dans la province de la Sissili à 45 km de Léo, suite à l'alerte et la collaboration de la population, quatre (04) des assaillants sur le six ont été interpelé du côté de la frontière du Ghana par des policiers ghanéens. Procédure de transfèrement en cours.

Bilan : 01 vigile et 04 suspects interpellés par la police ghanéenne ;