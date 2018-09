UNDSS: Le SITREP de la Semaine 11 - 18 Septembre 2018

12 09 2018, Un individu suspect en possession d’engins explosifs a été interpellé mercredi soir par une patrouille des FDS sur l’axe Fada-Pama (Est), L’individu interpellé avait enfilé une tenue de la police et avait en main un sac qui contenant une autre tenue.

13 09 2018, affrontement à karangasso vigué (Haut bassin) entre koglweogo et Dozos suite à une tentative de destruction par les dozos, du siège des koglweogo dans cette localité des hauts bassins.

Bilan : Trois (03) morts et de nombreux blessés 4. 14 09 2018, libération du catéchiste et sa femme enceinte enlevés dans un village d'Arbinda le 20 mai 2018, ils sont arrivés à Dori le Samedi 15;(Audition en cours)