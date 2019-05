Un projet d’eau et d’assainissement lancé dans trois communes

Le mercredi 22, le jeudi 23 et le vendredi 24 mai 2019, les activités du projet d’amélioration des capacités des collectivités locales en matière d’eau potable et d’assainissement au profit de leurs populations ont été lancées respectivement à Dapelogo, Tanghin Dassouri et à Pabré (communes voisines à Ouagadougou).

L’initiative vise l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans ces 3 localités. Il vient notamment en réponse à l’insuffisance des points d’eau potable modernes, l’insuffisance des latrines familiales, la faiblesse des bonnes pratiques en matière d’hygiène, etc. Prévu pour une durée de 5 ans, le projet est organisé autour de trois axes majeurs : le renforcement des capacités des collectivités locales en matière d’eau et d’assainissement, des réalisations d’ouvrages en matière d’eau et d’assainissement (latrines, forages, bornes fontaines, AEPS, etc.) et l’amélioration des connaissances des communautés dans la prévention des maladies hydriques.

Le président national de la CRBF Dénis BAKYONO a nourri l’espoir que « les ambitieux objectifs de ce projet seront atteints au bénéfice et à la satisfaction des filles et fils de cette commune, en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement ».

C’est pourquoi, il a en appelé à l’implication de toutes les parties prenantes. Les maires des communes bénéficiaires ont embouché cette trompette et ont promis mobiliser toutes les énergies dans le but d’apporter des changements qualitatifs dans la vie des habitants.

Ce projet est financé par le Ministère des Affaires Etrangères et Européenne luxembourgeois, de la Ville de Luxembourg et le Groupement des ONG Luxembourgeoises (L’Aide Internationale de la Croix-Rouge Luxembourgeoise et Pharmaciens Sans Frontières). L’accord cadre dans lequel il est inscrit couvre un budget d’environ 2,5 milliards FCFA pour toutes trois les communes.