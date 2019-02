Un accord-cadre entre la Croix-Rouge luxembourgeoise et la Direction de la Coopération au développement et de l’action humanitaire

Le 30 janvier dernier, madame la Ministre Paulette Lenert a signé sept accords-cadres de développement, dont un avec la Croix-Rouge luxembourgeoise. Il permet de soutenir des communes au Burkina Faso dans le développement de leur approvisionnement en eau potable.

Ces signatures ont permis de réaffirmer l’importance que la Coopération luxembourgeoise attache, et ceci depuis de nombreuses années, aux organisations de la société civile.

Le projet de l’Aide Internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise est construit en consortium avec Pharmaciens sans Frontières, pour une durée de 5 ans.

Il vise à l’amélioration des capacités des collectivités locales du Burkina Faso à assurer l’approvisionnement durable en eau potable et l’assainissement. Les communes concernées sont proches de la capitale Ouagadougou. Il s’agit de Pabré, Dapélogo et Tanghin Dassouri.

L’eau est au cœur du développement durable. Elle est essentielle au développement socio-économique, à la production d’aliments et à la survie de l’humanité. Sur le plan humain, la question de l’eau ne peut pas être considérée indépendamment de celle de l’assainissement. Elles sont essentielles pour réduire le fardeau des maladies liées au manque d’eau douce et améliorer la santé, l’éducation et la productivité économique des populations.

Concrètement, le projet vise le renforcement des capacités des communes et des services techniques municipaux dans le domaine de la gestion du réseau hydraulique et dans la mise en œuvre de la politique d’assainissement. C’est ainsi qu’elles pourront pleinement jouer leur rôle.

Pour les habitants des communes, cela signifie notamment la formation de volontaires-hygiénistes (choisis au sein de la population), ainsi que l’amélioration de leurs connaissances en matière d’hygiène et d’assainissement. Sur le plan environnemental, la formation et la sensibilisation (par des actions dans les écoles et des campagnes de masse) permettront aux populations de mieux être outillés sur les questions de la protection de l’environnement et de leur cadre de vie.

Sur le plan social, l’accès à l’eau potable dans les zones rurales du Burkina Faso est un des gages de paix sociale. Un accès pérenne à une quantité suffisante d’eau de qualité contribue notamment à apaiser les tensions sociales qui surviennent durant les périodes sèches.