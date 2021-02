Étude Sous-Régionale sur L’endettement des Migrants Assistés au Retour et L’impact sur la Réintégration Durable au Sein des Pays Origine, Janvier 2021

Etude menée en Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Gambie, Sénégal et Guinée sous la coordination du Bureau Régional de l’OIM à Dakar

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La migration est souvent conçue comme une stratégie d’optimisation des ressources aux niveaux individuel et familial. Ces stratégies sont censées répondre à une situation sociale et économique perçue comme difficile, insuffisante, voire précaire. L’expérience migratoire peut permettre d’envisager un meilleur futur, de nouvelles opportunités socio-économiques et la possibilité de mieux subvenir aux besoins de sa famille.

Dans cette optique, le financement du projet migratoire par l’emprunt constitue souvent un investissement, « un choix rationnel », dont les retombées positives pour l’individu migrant ainsi que pour la famille et les communautés soutenant le projet migratoire sont espérées.

Les rapports sur les profils sociodémographiques des communautés de retour1 , publiés par l’OIM en 2018, ont révélé que le niveau d’endettement des migrants de retour était supérieur à celui des populations non-migrantes et avait un impact significatif sur les processus de réintégration. Dans certains contextes, des années de revenus sont nécessaires à rembourser les dettes et autres transactions nécessaires aux différentes étapes du voyage. Cette situation crée une pression supplémentaire en cas d’échec de l’expérience migratoire et de retour de l’individu dans son pays d’origine. Les ressources économiques du migrant de retour sont alors souvent orientées vers le remboursement des emprunts, réduisant ses capacités d’investissements.

L’OIM dans le cadre du programme « Sécurité, Support et Solutions le long de la Route de la Méditerranée Centrale » financé par le Royaume-Uni à travers le département du développement international (DFID), a donc décidé de mener six études nationales dans le but de :

• Dresser le profil des migrants de retour de migration qui se sont endettés ;

• Comprendre par quels mécanismes les migrants de retour ont contracté des dettes, quels acteurs sont impliqués dans le processus, et à quelles étapes de leur voyage le long des routes migratoires ; mais aussi,

• Evaluer l’impact de l’endettement sur le processus de réintégration des migrants de retour dans leurs communautés d’origine.

Ainsi, 2 483 migrants assistés au retour originaires du Mali (462), Guinée (505), Côte d’Ivoire (360), Burkina Faso (388), Sénégal (358) et Gambie (410) ont été enquêtés. Des groupes de discussions exploratoires et des entretiens avec des informateurs clés ont permis d’enrichir les analyses permettant d’obtenir les résultats suivants.