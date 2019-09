Trois familles de Ouagadougou offrent des effets divers pour les déplacés

Sensibles à la détresse des populations déplacées, trois familles basées à Ouagadougou, ont décidé volontairement de leur venir en aide. Les familles KONFE, NIKIEMA et OUEDRAOGO ont remis le mardi 10 septembre 2019, un lot d’effets divers à la Croix-Rouge burkinabè pour l’appuyer dans ses efforts de prise en charge de ces populations vulnérables.

Deux dames ont représenté les familles donatrices lors de leur passage au siège de la Croix-Rouge burkinabè à Ouagadougou. Dans les colis rangés dans plusieurs sacs, il y avait un lot varié d’effets composés d’ustensiles de cuisine, de moustiquaires, d’effets d’habillement (pour hommes, femmes et enfants), d’appareils électroniques, de jouets et d’un poste téléviseur. Les donatrices ont affirmé avoir posé cet acte par pure humanisme parce que la détresse des nombreuses familles déplacées à cause des violences les a profondément affligées.

Ces trois familles ont donc remis ce matériel aux équipes de la Croix-Rouge burkinabè afin d’en faire bénéficier ces populations vulnérables. Elles ont profité de l’occasion pour en appeler à la contribution citoyenne des populations. Ce geste du coeur épouse l’esprit de la citation de John HOLMES pour qui « Il n’y a pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher et venir en aide à ceux qui en ont besoin ».

Selon le CICR, les violences dans le nord et le centre-nord ont entrainé un exode massif des populations, dont le nombre est évalué à plus de 270 000 personnes qui ont besoin d’assistances diverses. Les gestes citoyens comme ceux de ces familles peuvent contribuer à atténuer leurs souffrances.