Être une fille et handicapée en Afrique de l’Ouest : La situation éducative en question Livret de synthese - Mali - Niger - Burkina Faso

Introduction

1. La situation éducative des filles handicapées en Afrique de l’Ouest

Malgré des améliorations significatives au cours de la dernière décennie en ce qui concerne l’accès à l’éducation, 262 millions d’enfants, d’adolescents et de jeunes n’étaient pas scolarisés en 2016, soit un enfant sur cinq. De toutes les régions du monde, c’est l’Afrique subsaharienne qui a le taux le plus élevé d'enfants exclus de l’école. Sur les 63 millions d’enfants non scolarisés en âge de fréquenter le primaire, 34 millions, soit plus de la moitié, vivent en Afrique subsaharienne. 1 Plus globalement, un enfant, un adolescent et un jeune sur trois n’est pas scolarisé en Afrique subsaharienne – les filles étant plus susceptibles que les garçons de ne pas l’être. 28 millions de filles — en âge d’être scolarisées au primaire et au secondaire — n’ont pas accès à l’éducation,2 qu’elles n’aient jamais été inscrites ou qu’elles aient prématurément abandonné leurs études. De plus, bien que les filles soient plus nombreuses que les garçons, leur accès à la scolarisation se rétrécit considérablement entre les niveaux primaire et secondaire.

Dans les pays où les normes patriarcales accordent peu d’importance à l’éducation des filles et où le niveau de pauvreté est accru, les inégalités liées au genre et au handicap dans l’éducation sont davantage marquées. C’est le cas dans certains pays du Sahel, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso où s'est déroulée l'étude.