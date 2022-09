Termes de Référence : Actualisation de l’évaluation territoriale de l’accès des PDI et communautés non déplacées aux services et infrastructures sociocommunautaires de base dans la ville de Ouahigouya, Région Nord BFA2203, Burkina Faso, Sept 2022

2.Justification

2.1. Contexte et informations générales

Le Burkina Faso traverse depuis 2019 une crise sécuritaire sans précédent à la suite d’attaques de groupes armés non identifiés de plus en plus récurrentes et qui s’étendent sur plusieurs régions du pays notamment celles du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Centre-Nord, des Hauts-Bassins et de l’Est. Plus particulièrement depuis le début 2019, une intensification des attaques des groupes armes non étatiques (GANE) dans les villages de la région Nord du Burkina Faso a provoqué une détérioration des conditions sécuritaires et une dégradation des conditions économique et des moyens de subsistance des populations vivant dans la zone. Cette situation entraine une crise humanitaire caractérisé par une augmentation rapide du nombre de personnes déplacées internes (PDI). Les populations déplacées internes sont contraintes de quitter leur zone d’habitation d’une part suite à des attaques, mais se déplacent également de façon préventive vers des villages considérés plus sûrs toujours dans leur région, des chefs-lieux de communes ou encore des zones urbaines. Ainsi, en avril 2022 la région du Nord accueillait la quatrième plus grande concentration de personnes déplacées soit près de 230 000 personnes déplacées sur environ 1902 150 PDI au Burkina Faso selon le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR) au 30 avril 2022.

Le déplacement interne des populations à entrainer une émergence des sites déplacés en périphérie des centres urbains et péri-urbains accueillant ces déplacés. Aussi, certains des personnes déplacées sont hébergés par les résidant des villes d’accueil. Ce phénomène a ainsi eu pour conséquence un brusque accroissement démographique des populations dans plusieurs villes de la région du Nord au Burkina Faso2 . Ce soudain accroissement démographique conduit à une forte pression sur l’accès et l’utilisation des services et infrastructures sociocommunautaires de base ainsi que les ressources naturelles dans les zones d’accueil3 . Ainsi, les conditions de vie des PDI et des communautés non déplacées est directement impacté, allant jusqu’à provoquer parfois l’inaccessibilité et l’engorgement de certains services sociaux de base tels que les écoles, les points d’eau, les latrines, les marchés et les centres de santé. De plus, les communautés déplacées s’installent souvent dans des secteurs urbains caractérisés déjà par une insuffisance en infrastructures socioéconomique de base, des conditions socioéconomiques très précaires bénéficiant de peu d’assistance humanitaire et s’implantent sans autorisation ou propriété sur les terres4 . Les PDI se regroupent de fait au sein de maisons de location ou construisent des cases et abris de fortunes. Ils sont donc intégrés dans le tissu urbain mais vivent dans des conditions qui ne respectent pas les standards Sphère5 , notamment dans les abris où la densité de population est élevée. Ce phénomène a engendré l’émergence de sites de déplacés de plusieurs formes, notamment de sites d’accueil temporaires (SAT) reconnus par les instances gouvernementales et les zones d’accueil de déplacés (ZAD) un peu moins formelles.

Fin avril 2022, 112 943 PDI sont recensées dans la commune de Ouahigouya par la CONASUR. 18 sites d’accueil temporaires et zones d’accueil étaient identifiés dans la ville de Ouahigouya dont Gourga, Siguinvousse, Ferme,

Youba1, Youba2 et Ex Ira6 . Ces zones d’accueil sont divisées en zones loties (logement des PDI parmi les communautés non déplacées, dans des familles d’accueil ou en logement prêtés) et zones non-loties, où les ménages PDI construisent des abris à leur arrivée, dans des installations spontanées, ou bien s’installent au sein de sites aménagés par les acteurs de l’aide.