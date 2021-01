Termes de Référence : Groupe de Travail Gestion des Sites d’Accueil Temporaires (GT-GSAT)

Contexte

Le Groupe de Travail Gestion des Sites d’Accueil Temporaires (GT-GSAT) est la structure de coordination adoptée en Avril 2020 en référence au cluster CCCM, non activé au Burkina Faso. Facilité conjointement par l’UNHCR et Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), il fonctionne à l’image d’un Cluster au sein duquel les acteurs de tous les autres secteurs (WASH, Abris/AME, Protection, etc…) seront réunis pour partager les alertes, les lacunes et coordonner les interventions.

Au regard du caractère multiple des déplacements et pour pouvoir gérer et coordonner la réponse dans les sites d’accueil temporaires et pour les communautés déplacées installées dans les populations hôtes, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de coordination qui s’inscrira dans le système humanitaire actuellement en place au Burkina Faso pour soutenir le Gouvernement. Ce mécanisme réunira tous les acteurs gouvernementaux et humanitaires impliqués dans la coordination et la gestion des SAT. La méthode de gestion proposée s’inspirera de l’approche de gestion mobile et de l’approche hors des camps développées par le Cluster CCCM global et sera définie selon les types d’espace d’accueil, l’accès et les ressources et capacités disponibles. Elle s’appuiera sur des outils de gestion notamment la cartographie des sites, la cartographie des services par axe ou zone de déplacement, les profils des sites, les outils de gouvernance locale et la protection communautaire et visera à promouvoir l’auto-gestion des sites par les PDI.

En clair, les activités du Groupe de Travail Coordination et Gestion des SAT viseront à garder le caractère temporaire des sites, à réduire le coût de la maintenance, à ne pas faire des sites des lieux d’attraction, à répondre à l’impératif humanitaire et de trouver des solutions durables à la situation de déplacement.