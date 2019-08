Termes de Référence: Evaluation du « Projet Lait » dans le programme de cantine scolaire dans la région du Sahel de 2018 à 2020, PAM Burkina Faso

1. Introduction

Ces Termes de Référence (TDR) sont pour l’évaluation du « projet lait » dans le programme de cantine scolaire du PAM au Burkina Faso. Cette évaluation est commanditée par le Bureau de Pays du PAM au Burkina Faso et couvrira les années scolaire 2016-2017 et 2017-2018. Elle se déroulera entre décembre 2018 (formulation des TDR) et février 2020 (rapport final de l’évaluation), avec une mission de démarrage prévue en mai 2019 et une mission de collecte de données prévue en octobre 2019.

Ces TDR ont été préparés par le Bureau de Pays du PAM Burkina Faso en se basant sur la revue de documents initiaux et sur la consultation des participants, et en suivant un modèle standard. Le but de ces TDR est de fournir au cabinet d’étude qui sera en charge de l’évaluation des informations importantes sur le projet lait dans les cantines scolaires du PAM au Burkina Faso, guider le processus d’évaluation et donner des informations importantes au comité interne d’évaluation et au groupe de référence d’évaluation.