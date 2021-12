Termes de Référence du Comité d’Orientation Stratégique (COS) du Domaine de Responsabilité Violence basée sur le Genre (VBG) au Burkina Faso

1. Préambule

Le Comité d’Orientation Stratégique (COS) est un organe de gouvernance stratégique du Domaine de responsabilité Violence basée sur le Genre (GBV AoR) 1 au Burkina Faso représentant ses membres, établi en août 2021. Il incarne une culture de leadership et de responsabilité partagés et collectifs, et promeut une gouvernance inclusive, participative et responsable du GBV AoR, sous la direction de sa coordination.

Ces Termes de Référence (TdR) définissent le but, les fonctions, la composition et le modus operandi du COS du GBV AoR au Burkina Faso, conformément aux TdR et à la Stratégie VBG de ce dernier.

2. Objectifs

Le COS du GBV AoR fournit une orientation politique et stratégique au travail du GBV AoR, en coordination avec le Gouvernement. Il vise à améliorer la gouvernance du GBV AoR à travers l’alignement des efforts de coordination et le renforcement du processus consultatif de prise de décision, dans le but de répondre de manière efficace aux besoins et aspirations des communautés affectées par la crise au Burkina Faso, notamment les femmes et les filles et toute autre personne et groupe à risque de VBG. Il contribue à renforcer la redevabilité du GBV AoR envers ces dernières.

3. Principes et approches

Le COS du GBV AoR est guidé dans son travail par le principe de « ne pas nuire », les principes humanitaires et de protection, notamment les Principes Directeurs pour le travail avec les personnes survivantes de VBG tels que le droit à la confidentialité, à la sécurité, au respect et, à la non-discrimination et les approches centrés sur les personnes survivantes. Dans le respect du principe humanitaire de partenariat, le COS promeut le respect mutuel et la complémentarité entre partenaires égaux, la confiance, la transparence des processus, rôles et responsabilités, une approche axée sur les résultats et la Responsabilité dans la mise en œuvre des activités.