Termes de Référence de la Recherche - Profilage des sites d’accueil temporaire et estimation de la population dans la commune de Ouahigouya (BFA2004) Burkina Faso - Décembre 2020

2. Justification

2.1. Justification

La crise sécuritaire que le Burkina Faso traverse depuis fin 2018 a provoqué d’importants mouvements internes de population. Les villages des régions de la zone frontalière avec le Niger et le Mali ont été ciblés par de nombreuses attaques, provoquant le mouvement d’un grand nombre de personnes déplacées internes (PDI) qui cherchent la sécurité dans les chefs-lieux des provinces. L’abandon des champs par une population dépendant largement de la production agricole pendant ces deux saisons de culture (2019 et 2020) a provoqué la perte des moyens des subsistance d’une majorité des PDI et la dégradation du tissu économique dans les provinces affectées1. En plus, les infrastructures basiques d’éducation, de santé et d’eau ont été endommagées dans les localités attaquées2 ou sont sous grande pression due aux afflux des PDI dans les villes d’accueil.

Selon les données du Conseil National de Secours d’Urgence et Réhabilitation (CONASUR), à la date du 11 novembre 2020 il y avait 1 049 767 PDI au Burkina Faso, parmi lesquels 76 218 se trouvaient dans la région du Nord3. Ces mouvements de populations ont entrainé l’émergence de sites d’accueil temporaire (SAT) de déplacés en périphérie des centres urbains et parmi les communautés hôtes qui y vivent. Ce phénomène a ainsi eu pour conséquence une hausse démographique importante et rapide dans plusieurs villes du pays. Par conséquent, les infrastructures sociocommunautaires de base ainsi que les ressources naturelles sont soumises à une importante pression dans les zones d’accueil, ce qui impacte considérablement la situation des PDI et des communautés hôtes.

Dans les villes d'accueil, les PDI s’installent à la fois dans les zones urbaines et dans les zones périurbaines -des fois nonurbanisées par l’administration-, rendant difficile l’analyse des besoins des différents groupes de population. Dans les zones urbaines, les PDI normalement sont accueillis par des familles locales ou ils louent des abris. L’hébergement existe aussi dans les zones périurbaines, mais plus souvent ils empruntent, louent ou même construisent des abris assez basiques. Ils sont donc intégrés dans le tissu urbain mais vivent dans des conditions très précaires, notamment dans des abris où la densité de population est élevée. Il existe aussi des lacunes en matière de salubrité et de protection. Ce phénomène a entrainé l’émergence de SAT multiformes, localisés dans différents quartiers des villes d’accueil. Cette double nature des SAT pose des sérieux problèmes puisque l'accueil en milieu urbain force la pression sur les infrastructures existantes. La nature relativement récente de ces mouvements de populations, couplée à l’ampleur du phénomène, a induit un besoin accru d’information au niveau des SAT urbains et périurbains. Le travail des autorités locales et des acteurs de l'aide humanitaire tente de remédier à ces lacunes, mais le manque de données démographiques rend leur travail difficile.

Depuis le déclanchement de la crise, on a vu l’augmentation constant du nombre de PDI dans la commune de Ouahigouya. Cette commune n’as pas encore connue des afflux des PDI si grand comme d’autres communes et villes des régions du Centre--Nord ou Sahel, où est possible apprécier une évolution qu’a généré une mutation profonde de la topographie des villes d’accueil. Il est aujourd’hui difficile de connaître les conditions de vie des PDI dans les secteurs urbains et périurbains concernés, ainsi que les infrastructures sociocommunautaires de base accessibles et fonctionnelles, pour ces populations ainsi que pour les populations hôtes. Par ailleurs, bien que le nombre d’acteurs augmente progressivement pour répondre à cette crise multisectorielle, l’insuffisance d’informations contribue à accentuer des défis de mise en œuvre ce faisant les risques de frustrations au sein des populations hôtes et déplacées internes. Sur le long terme, ces frustrations pourraient impliquer des risques de protection accrus pour les personnes vivant dans ces sites, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables.

La présente évaluation vise donc à combler ce manque d’information afin de permettre aux acteurs de l’aide humanitaire et aux autorités locale sur place de développer des projets ciblés répondant aux besoins prioritaires des PDI et des communautés hôtes, au niveau des différents quartiers de chacune des villes d’intervention. Elle doit ainsi soutenir l’identification des priorités en matière de réhabilitation ou de renforcement des infrastructures existantes dans les localités couvertes dans le contexte de l’augmentation des besoins liées à l’arrivée de nouveaux PDI.

L’évaluation a reçu le soutien financier d’ECHO. Elle bénéficiera par ailleurs du soutien de l’UNOSAT dans le cadre de l’analyse d’images satellitaires pour l’identification des sites de déplacés internes en zone urbaine et périurbaine de Ouahigouya (voir méthodologie 3.1.3).